Директор Київського симфонічного оркестру розповів про “втечу” колективу: ексклюзивні деталі

Київський симфонічний оркестр від початку повномасштабної війни знаходиться у гастрольному турі країнами Євросоюзу, оформленому, як офіційне відрядження згідно чинного законодавства України.

Про це в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua розповів директор оркестру Олександр Зайцев.

“Оркестр активно представляє українське музичне мистецтво в найвідоміших концертних залах — Віденьский концертхауз, Варшавська, Берлінська, Ельбська, Паризька, Дрезденьска, Мюнхенська філармонії, Гевандхауз Ляйпциг та багато інших. Оркестр активно запрошують взяти участь в найпрестижніших світових фестивалях класичної музики”, — зазначив директор оркестру.

За його словами, місія оркестру — представлення української культури за кордоном на найвищому мистецькому рівні.

“Оркестр №1 у світі — Berliner Philharmoniker — офіційно визнав Kyiv Symphony Orchestra важливим культурним амбасадором України за кордоном та взяв патронат над нашим колективом”, — сказав Зайцев.

“Нас запросили на три роки, але відрядження оформляється на 1 рік. Ми не просто у Європі перебуваємо, а представляємо активно українську культуру за кордоном. Саме під час офіційного прийому оркестру в Бундестазі проводилось історичне голосування щодо надання чи ненадання Україні важкого озброєння в квітні 2022 року. Оркестр дав ексклюзивний сольний концерт 29 червня 2022 року на Саміті країн НАТО в Національному музеї Прадо в Мадриді перед президентами всіх країн НАТО та країн партнерів Альянсу”, — зауважив він.

Оркестр знаходиться у гастрольному турі країнами Євросоюзу, оформленому, як офіційне відрядження згідно чинного законодавства України

“Культура та ідентичність нації — це саме те, за що воюють наші воїни на фронті і наша задача зберегти нашу культуру та презентувати її всьому світу”, — додав директор оркестру.

“Я вважаю, що ми всі робимо надважливу справу, не поділяючи музикантів на жінок та чоловіків”, — каже Зайцев.

За його словами, оркестр — це єдиний гармонійний злагоджений енергетичний організм, який за один день не можна створити. І для повноцінного звучання симфонічного оркестру важливий кожен інструмент і кожен музикант.

“Я більш ніж переконаний, що кожен чоловік в нашому колективі гідно служить своїй батьківщині на культурному фронті”, — резюмував директор оркестру.

Нагадаємо, інформація про те, що музиканти Київського симфонічного оркестру втекли з України і отримали притулок у Німеччині, є неправдивою. Відповідний фейк спростували у Центрі стратегічних комунікацій України.

Читайте провідні новини дня: