Директорка школи Києва з паспортом РФ, яка пересиділа наступ у Криму, судиться за своє місце після звільнення

На посаду директора школи хоче поновитися людина, яка має і український, і російський паспорти. Ольга Слободянюк у 14-му році жила в Криму, тож, як вона твердить, книжечку з птахом-мутантом отримала проти своєї волі. Усе б нічого, але за 5 днів до повномасштабного вторгнення жінка виїхала до окупованого півострова, а повернулася лише влітку, йдеться в ТСН.

Біля школи №292 імені Івана Мазепи у Києві зібралися батьки, які не хочуть повернення на посаду колишньої директорки Ольги Слободянюк. Претензій декілька - це і її російський паспорт, і особисті якості. “Дуже зверхнє ставлення як до батьків, так і до дітей. Було таке враження, що “я тут найголовніша, а ви всі ніхто і звати вас ніяк”, - кажуть батьки.

Та останньою краплею стала поведінка директорки в драматичні дні кінця лютого 22-го року. Слободянюк бере відпустку від 20 до 25 лютого і їде в окупований Крим. Там у неї зокрема живе батько та двоє дорослих дітей. 24 лютого Росія розпочинає повномасштабне вторгнення, сполучення з півостровом закривають. Від директорки жодних вказівок, а лише обіцянки приїхати. Та приїхала Слободянюк лише у червні. Жінка божиться, що вона не могла фізично виїхати з Криму раніше. Чекала поки з’явиться бодай якийсь маршрут. “Так склались обставини, я шукала компаньона, я чесно вам скажу, я боялася їхати одна. Мені було дуже страшно, я вам чесно скажу, але я поїхала”, - твердить вона.

“Саме до червня вона чекала напевне тому, що там стали курити в не тих місцях і з’явилася бавовна, і вона зрозуміла, що не так сталося як гадалось, не виходить пересидіти”, - певні батьки учнів.

Росія, Туреччина, Чехія, Польща, Україна - таким маршрутом Слободянюк знову опинилася в Києві. Подала до суду з вимогою скасувати наказ про звільнення і виплатити зарплату. Позов задовольнили. Те, що має російський паспорт, жінка не заперечує, але, мовляв, не від хорошого життя. “Він не визнається звісно, але він є тому, що це спосіб для того, щоб зберегти свою родину, своє майно, яке є на окупованій території”, - переконує Ольга Слободянюк.

У колективу школи є й інші запитання до екскерівниці - зокрема, чи не є колаборантом її син. “Розповідала коли вона прийшла на роботу колегам що в неї син працює заступником прокурора в місті Євпаторії”, - запевняють у школі.

Має паспорт РФ і ховалась в Криму – директорка київської школи оскандалилась

“Зараз у мене з сином не кращі стосунки, ми з ним практично не спілкуємось, тому я не хочу давати з цього приводу якихось коментарів”, - відповідає на закиди колишня директорка.

У своїй чіткій проукраїнській позиції Слободянюк переконана. Зрештою, нагадує, що вона єдина зі своєї родини виїхала з Криму після анексії 14-го року. Знаючи ставлення школи до неї, вона не планує повертатися на посаду, а хоче лише відновити репутацію. “Я хочу повернути чесне ім’я, щоб мене звільнили за власним бажанням”, - каже вона.

Департамент освіти Києва подав апеляцію на ухвалу суду щодо поновлення Слободянбюк на посаді, її розгляд нині триває.

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