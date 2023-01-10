"Дістали нерозірвану частину гранати з-під серця": стали відомі подробиці унікальної операції

Військові лікарі днями провели унікальну операцію, діставши з тіла пораненого захисника, частину гранати, яка не розірвалась. Незвичайності операції додало те, що під час неї за ситуацією спостерігали сапери, які були готові втрутитись при потребі. Сам шматок застряг недалеко від серця військового.

Деталі в коментарі для ТСН.ua розповіла радниця зі стратегічних комунікацій командувачки Медичних сил ЗСУ Євгенія Слівко.

"Військові лікарі дістали з тіла військового детонувальну частину гранати. Вона була в області серця, трохи нижче нього, не розірвалась та залишалась вибухонебезпечною. Тому були покликані сапери, - розповіла нам Євгенія Слівко. - Як ми досліджували, саме таких операцій в практиці наших лікарів ще не було. Схожа була за часів війни в Афганістані. Про нинішнього пацієнта можу сказати, що він 1994 року народження, зараз направлений на реабілітацію, його стан стабільний. Гадаю, що цей випадок увійде в підручники по медицині. Як я казала, на операції були присутні сапери. В подальшому вони знешкодили небезпечний боєприпас".

Фото: Ганна Маляр

Своєю чергою. в міністерстві оборони України повідомили додаткові подробиці. "Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів Збройних сил України - Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент", - пояснила заступниця міністра Ганна Маляр.

Лікар, відомий український військовий хірург Андрій Верба про свою роботу та операцію, яку він проводив, в коментарі для ТСН.ua висловився вкрай скромно: "Що там унікального. Розрізали, зайшли та убрали".

Читайте також: