У Тернополі та Львівській області посилюють карантин: які обмеження запроваджують

У Тернополі та Львівській області посилюють карантин: які обмеження запроваджують

В регіонах зростає COVID-інфікування.

У Тернополі та Львівській області посилили карантин через зростання інфікованих коронавірусом.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 26 січня.

Також читайте У МОЗ прогнозують високі цифри COVID-заражень: до 60 тисяч щодоби

Через стрімке збільшення хворих на COVID-19 у Тернополі від 26 січня під забороною опинилися масові заходи. Театри та кінотеатри дозволено заповнювати лише половину, а в ТРЦ можна зайти лише з сертифікатом про вакцинацію або негативним ПЛР чи експрестестом. Директорів шкіл уповноважили вирішувати, чи відправляти старшокласників на онлайн навчання.

Тим часом у Львівській області рекомендують всі навчальні заклади, крім дитячих садків, відправити на дистанційку до 4 лютого. Під забороною в регіоні також усі масові заходи. Громадський транспорт має бути заповнений лише на 50%. Якщо ці заходи не спрацюють, то від 1 лютого будуть запроваджувати ще жорсткіші обмеження.

Коронавірус в Україні: у Тернополі та Львівській області посилили карантин

До слова, карантин посилили лише в області. Львів же поки що живе без змін. Нині в регіоні у стаціонарах перебуває понад півтори тисячі недужих.

"Особливо нас турбує дитяче населення. Буквально за три дні кількість госпіталізацій збільшилася майже в півтора рази. Вважаю, що це ще не межа. Напевно, ми тільки піднімаємося до кризової ситуації щодо захворюваності коронавірусною інфекцією", - каже директор Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Олег Когут.

Нагадаємо, Івано-Франківська область першою від 24 січня потрапила до "червоної" зони карантину через зростання випадків коронавірусу. На Прикарпатті стрімко зростає кількість хворих. Шириться штам "Омікрон".

Рівненська область від 27 січня переходить до "червоної" зони карантину. Відповідне рішення ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС.

Читайте також: