Дистанційка не врятує: чи залишаться нещеплені вчителі та чиновники без зарплати та стажу

Дистанційка не врятує: чи залишаться нещеплені вчителі та чиновники без зарплати та стажу

Від понеділка, 8 листопада, чиновників та педагогів, які не вакцинувалися від COVID-19, відсторонили від роботи.

Цього тижня у школах України виникали скандали, викликали поліцію через те що невакцинованим учителям на роботу приходити заборонено. Але й ті школи, де щеплені практично всі, в деяких містах дістали команду: не відкриватися. Не спрацьовує навіть заклик глави уряду Дениса Шмигаля повернутися до очного навчання у всіх навчальних закладах, бо так рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.

На кого орієнтуватися вчителям, директорам, батькам і дітям? І чи справді ті, хто принципово не щепиться, залишаться і без роботи, і без зарплати? Про це йдеться 14 листопада у сюжеті ТСН.Тиждень.

Від понеділка, 8 листопада, чиновників та педагогів, які не вакцинувалися від COVID-19, не пускають працювати. А у вівторок заборонили з’являтися на роботі без ковідних сертифікатів ще й працівникам соціальної сфери та критичної інфраструктури. У санкціному ковідному списоку вже за сотню професій і це ще може бути не кінець.

Працівників не звільняють, але зарплату і стаж теж не нараховують. Дистанційка цього разу не врятує. Не стосується обов’язкова вакцинація лише людей з довідкою про протипоказання. Але почули державу, що захлинається від від ковіду, не всі.

Так, на Кіровоградщині урок історії розпочався з з видворення невакцинованої вчительки поліцейськими. Поліцію до школи викликала директорка, бо, по при заборону, нещеплені семеро вчителів продовжували викладати, до того ж — без масок. Конфлікт продовжився на коридорі й тривав до вечора.

Скандальну вчительку оштрафували. Тепер вона заплатить 17 тисяч гривень за те, що невакцинована викладала уроки і ще 255 гривень, бо була без маски. Та жінка вважає своє відсторонення незаконним й буде позиватися до суду.

Без шоу в класі, але теж готують позов вчителі на Житомирщини, бо кажуть, що " ніхто не має права без особистої згоди бути підданий на медичні експерименти".

Відсторонення від роботи невакцинованих | чи залишаться нещеплені вчителі та чиновники без зарплати

100% вакцинація педколективу не гарантує, що школа працюватиме очно, хоча влада обіцяла, обурюється освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

За його словами, подекуди місцева влада вирішила зекономити на опаленні і користуючись нагодою, просто закрила школи.

Закриті цього тижня, були зокрема школи у Чернівцях, Рівному, Дніпрі, Львові та Києві. І якщо очільники 4-х названих міст передумали й дозволили відзавтра дітям повернутися за парти, то столиця — ні.

"У столичних лікарнях перебуває 85 дітей з COVID-19 та підозрою на захворювання. Четверо з них перебувають у реанімації. Такої кількості дітей не було в лікарнях за всі хвилі вірусу. Наступного тижня учні 1-4 класів за парти не сядуть", — заявив мер Києва Віталій Кличко.

І поки школи на замку, у столиці відкрили найбільший в Україні та один з найбільших в Європі ТРЦ.

"У кіно можна, а в школу не можна. В метро можна їздити, магазини працюють, і тільки школи чомусь найбільш небезпечні в нашій країні. По суті це подвійні стандарти", — зазначає активістка Оксана Марченко.

Прем’єр Денис Шмигаль закликає місцевих чиновників повідкривали школи, адже невакциновані вчителі й так відсторонені. Те саме заявила й Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, наголосивши, що серед хворих на COVID-19 дітей не більше 8 відсотків.

Тим часом Україна — у трійці в світі за кількістю смертей за добу. Найстрашніші цифри були у вівторок, 9 листопада, — 833 смерті. Та лікарі сподіваються, що пік ми пройшли, але це ще далеко не кінець.

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