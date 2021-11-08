Дистанційка у школах та обмежений транспорт: Волинь опинилася у "червоній" карантинній зоні

Дистанційка у школах та обмежений транспорт: Волинь опинилася у "червоній" карантинній зоні

У регіоні зростає кількість інфікованих коронавірусом.

Волинь від понеділка, 8 листопада, перебуває у "червоній" карантинній зоні. Ситуація з поширенням коронавірусу в області погіршилася протягом останнього тижня. У лікарнях фіксують рекордну кількцість COVID-хворих за увесь час пандемії.

За якими правилами тепер житимуть і працюватимуть на Волині, розповыла кореспондентка ТСН.Ранок.

Волинь до "червоної" зони активно почала наближатися в останні два тижні. Тим паче у регіоні один із найнижчих показників щодо вакцинації. Повністю щеплено лише 15% населення. Хоча у всіх пунктах вакцинації спостерігаються чималі черги.

Віднині в області під забороною масові заходи, магазини та ринки працюватимуть за умови, якщо 100% працівників буде щеплено. На дистанційне навчання переходять школи, крім початкових класів. Садочки працюватимуть, якщо там вакциновані усі працівники бодай однією дозою вакцини від коронавірусу.

Щодо транспорту, то в області дозволено їздити лише за наявності COVID-сертифікатів, ПЛР-тестів чи довідки про те, що людина перехворіла. До слова, у Луцьку напередодні ухвалили рішення, що міський транспорт працюватиме без змін. Пасажирів туди впускатимуть без перевірки сертифікатів.

Слід зазначаити, що люди попри складну епідеміологічну ситуацію дуже розслабилися. Приміром, напередодні можна було спостерігати, як багато-хто у громадському транспорті і у магазинах був без масок.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 8 листопада зафіксовано 13 068 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 473 людини, 8 200 пацієнтів одужало. Крім того, було госпіталізовано 3 532 особи, а 85 083 людини вакциновано проти COVID-19. 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

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