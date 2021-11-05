Дистанційне навчання: чому регіони, що "почервоніли", ігнорують рішення уряду і коли діти повернуться за парти

Дистанційне навчання: чому регіони, що "почервоніли", ігнорують рішення уряду і коли діти повернуться за парти

Головний санлікар Ігор Кузін вже пообіцяв, що незабаром дадуть роз'яснення - хто і як таки має вчитися.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розкритикував запровадження масового дистанційного навчання. Згідно з урядовою постановою, нагадав, навіть у "червоній" зоні початкові класи мають вчитися за партами. Очне навчання зберігається і для старшокласників, якщо усі вчителі щеплені.

Про те, чому на місцях ігнорують це рішення і коли діти повернуться за парти - 5 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, від листопада Чернігівщина у "червоній" зоні. Після канікул повернутися усім класам за парти тут дозволили тільки у тих школах, в яких 100% щеплені вчителі.

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Чернігів навчання у "червоній" зоні запровадив так, як прописано це в урядовій постанові. У ній йдеться, що учні 1-4 класи вчаться очно, а 5-11 - за парти сідають тільки там, де повністю щеплені працівники.

Однак, не всі регіони, що "почервоніли", дотримуються цієї норми.

У Львові на дистанційне навчання відправили усі класи. Обурені батьки та педагоги, навіть, з партами та дошкою виходили під міськраду.

Ніхто не вчиться за партами і у Києві. У столичній адміністрації пояснили, що всі класи у всіх школах відправили на дистанційку, бо послухали лікарів.

"До дитлікарень щодня потрапляє біля 100 дітей. Це - загрозливий показник. І рівень завантаженості ліжок з киснем у дитячих лікарнях понад 60%. Тому ми послухали медиків і на їхнє прохання комісія прийняла рішення, що діти, зокрема 1-4 класи, поки вчаться дистанційно", - зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Дистанційне навчання: коли діти повернуться за парти

Однак, головному санітарному лікарю незрозуміло, чому на місцях ухвалюють рішення, що суперечать урядовій постанові.

"На моє переконання, рішення обласних комісій ТЕБ та НС не мають суперечити постановам Кабміну. Там передбачено, що у "червоній" зоні працюють ті заклади освіти, де 100% вакцинованих педагогів. В областях має відповідно продовжуватися навчальний процес", - наголосив Ігор Кузін, додавши, що що незабаром дадуть роз'яснення - хто і як таки має вчитися.

Тим часом у Львів та Києві батьків уже попередили, що учні усіх класів у понеділок, 8 листопада, за парти не повернуться.

Нагадаємо:

В Україні станом на 5 листопада три області перебувають у жовтій зоні, шість - у помаранчевій, 15 регіонів та місто Київ відповідають "червоній" зоні епідемічної небезпеки.

шість - у помаранчевій, 15 регіонів та місто Київ відповідають "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Крім того, від наступного тижня, 8 листопада, у Волинській області діятимуть обмеження та заборони, встановлені для "червоного" рівня епіднебезпеки.

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