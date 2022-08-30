Дистанційне навчання у школах: омбудсмен розповів, хто має його організувати і яка якість такої освіти

Дистанційне чи онлайн-навчання для українських дітей мають організовувати самі школи. І ключовими в цій організації є директори шкіл.

Щодо якості, то на сьогодні дистанційна освіта в Україні є готовою до навчання дітей "на рівні програмного забезпечення".

Про це в ефірі ТСН.19:30 сказав освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Школа має організувати дистанційне навчання для дітей, і діти мають право вибору, точніше – їхні батьки в цьому віці. І школа має це забезпечити", – повідомив він.

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"Я дуже добре розумію, як зараз складно директорам шкіл, управлінням освіти, бо в одному закладі може бути різна кількість тих, хто хоче офлайн і онлайн навчатися. Можливо, є сенс організовувати якісь узагальнені групи для дистанційного навчання. Бо коли дистанційка – немає значення, де дитина фізично знаходиться. А от коли йдеться про очне навчання – тут треба дійсно шукати варіанти і забезпечувати, щоб це було на місці", – розповів омбудсмен.

Він додав, що позиція Міносвіти полягає в тому, що в будь-якій школі учні мають право навчатися водночас і офлайн, і онлайн.

"Тобто треба створювати групи, класи, робити переведення. Але це доволі складно. Дуже потрібно у перші тижні попрацювати, подивитися, що ми маємо, і швидко відреагувати, внести зміни до чинного законодавства, щоб ми мали можливості гнучко забезпечувати потребу дітей в якісній освіті", – розповів Горбачов.

Щодо якості освіти, то він не поділяє "песимізму щодо неготовності до дистанційної освіти на рівні програмного забезпечення".

"У нас є чудова платформа "Українська школа онлайн". У нас є доволі просунуті і розгорнуті платформи Microsoft, Google. Їх можна використовувати. Проблема полягає насамперед в тому, що треба мати достатню кількість навчених вчителів і ми це робимо", – сказав освітній омбудсмен.

Він додав, що саме директори шкіл є ключовими людьми в організації дистанційного навчання.

Нагадаємо, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що в законодавстві вказані всі алгоритми дій щодо навчання кожної дитини або офлайн, або онлайн, або ж за змішаною системою.

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