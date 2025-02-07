Дістав важкі поранення, вижив і повернувся до роботи: зворушлива історія 62-річного агронома

Дістав важкі поранення, вижив і після реабілітації повернувся до роботи. Агронома Володимира Холода з прифронтового Запоріжжя президент нагородив орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Чоловік доклав чимало зусиль, аби агропідприємство поблизу фронту не зупинило роботу.

І хоч ці поля засіяні не лише зерновими, а й ворожим залізяччям, аграрії не перестають працювати. Кореспондентка ТСН Кіра Овес поїхала до прифронтової громади і розкаже більше.



На руках 62-річного агронома майже завжди сліди грунту – інакше, каже, не перевіриш стан озимих.



“Тут три стебла. Ось раз, з однієї зернинки буде три, ось чотири стебла буде. На кожному буде колосочок. Це дуже добре розвинена озима пшениця”, – каже Володимир Холод.

Агроном перевіряє стан озимих / Скриншот із відео ТСН



Її цьогоріч у цьому господарстві висадили понад тисячу гектарів, сподіваються на добрий врожай. Втім все залежить не лише від погодних умов, а й активності ворожих обстрілів. Щодня росіяни засипають цю прифронтову громаду касетними боєприпасами, авіабомбами, дронами – поля нашпиговані уламками, каже директор підприємства.



“Частина земель наших не оброблюється тільки через те, що проходять на них бойові дії, фортифікаційні споруди зроблені, багато заміновано, багато воронок. Були підриви техніки, і розбиті вікна, і малі контузії на полях”, – розповідає директор сільгосппідприємства Микола.



“Є касети, що прилетіли, не розірвалися, і на полі нам оце такі подарунки”, – каже агроном Володимир Холод.

Робота ризикована, адже невідомо де може ховатися вибухівка. Торік під час посівної соняшника під ногами в чоловіка розірвався російський снаряд.



\“Прорахували норму висіву, глибину посіву і потім йшли, якраз механізатор був, що боронував посів, і я йшов попереду, він позаду, і під ногами підірвалося. У нього там на руці, в мене кров якраз шла, намагалися прижати, зупинити”, – каже Володимир Холод.



“З агрономом підірвався ще тракторист у нас. Поранення руки, ноги, грудної клітини, але агроном був посічений. Це поле передислокували, культивацію провели, посіяли, заборонували, і він так став і підірвався”, – каже директор сільгосппідприємства Микола.

Довкола вирви від авіабомб та снарядів, потрощено склади та техніку / Скриншот із відео ТСН

Під час вибуху пан Володимир дістав множинні уламкові поранення всього тіла, втратив ліве око. Втім, вже після трьох місяців реабілітації агроном повернувся до роботи. Хоч орден “За мужність” ІІІ ступеня отримав він, каже, на відзнаки через щоденні ризики заслуговує кожен працівник підприємства.



“Я вважаю, це орден не тільки я сам заробив. Всіх наших працівники теж треба нагороджувати орденом за те, що вони працюють тут”, – розповідає Володимир Холод.



В агропідприємстві обробляють понад дві з половиною тисячі гектарів – сіють пшеницю та соняшник. Для працівників навіть закупили каски та бронежилети. Також від ворожих дронів придбали портативні засоби радіоелектронної боротьби, вони сигналізують про наближення безпілотника.



“Запускаєм і якщо підлітає що небудь, воно сходу пищить і показує, на якій відстані знаходиться літаючий об’єкт. Виручає, хоч знаєш, що треба подивитися вгору і поберегтися”, – каже Володимир Холод.



Довкола вирви від авіабомб та снарядів, потрощено склади та техніку. Але працювати, кажуть аграрії, не припинять – не можуть лишити без роботи людей, а країну без хліба.

Нагадаємо, у Полтаві попрощалися з військовим та його дружиною, яких вбила російська ракета. Подружжя знайшли під завалами в обіймах одне одного.

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