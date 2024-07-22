Діставайте човни, Київ знову поплив – потужна злива перетворила вулиці на річки

Київ знову накрила потужна злива та сильний вітер! В деяких районах міста добряче підтопило вулиці та траси. Про усі наслідки негоди у столиці йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

Води по коліна

Води по коліна – вже вчергове за цей місяць столицю омиває рясним дощем. І вчергове зливоприймачі не справляються зі своєю роботою. Головні дорожні артерії міста затопило. Відповідні кадри опублікували місцеві телеграм канали. Подекуди киянам доводиться "перепливати" або дійти до потрібного місця.

А в одному з районів Києва очевидці помітили так званого аквамена! Йдеться про хлопця, який вочевидь повертався зі школи додому.

Автівки теж "поплили"

Через таке значне підтоплення звичайно що маємо і транспортний колапс. Майже у всіх районах столиці автівкам довелося пливти до пункту призначення.

Подекуди очевидці жартівливо називали проїжджаючі авто – катамаранами. А деякі водії "глохнули" прямо посеред дороги.

Проблеми виникли і з пересуванням громадського транспорту. Зокрема, у столиці затримався рух тролейбусів №37, 37а по Братиславській з причини скупчення води. Також затрималися трамваї №27, 28, 33, 35 по вулиці Закревського / Рейгана з цієї ж причини.

Для кур'єрів злива – не перешкода

Ну а кому злива – не перешкода, так це кур’єрам. У Мережі публікують наступні кадри з дуже відповідальним водієм двоколісного.

Деревопад у Києві

На кадрах, які опублікували місцеві телеграм-канали, окрім сильного дощу, можна помітити рвучкий вітер, який хилить дерева до землі. В окремих районах столиці після раптової зливи почався деревопад.

Попередження від КМДА

У Київській міській державній адміністрації попереджали киян і гостей столиці про те, що до кінця доби 22 липня в місті очікуються грози. У зв'язку з цим фахівці рекомендували громадянам уникати перебування поруч із рекламними щитами, лініями електропередач, великими деревами тощо. Те саме стосується паркування автомобілів.

Але що ж із тих рекомендацій, якщо кожна чергова злива супроводжується хвилею підтоплень по всьому місту? Водночас зазначимо, що перед цим синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що в Києві може пройти грозовий дощ, проте більша частина понеділка має бути без опадів. Тиждень загалом мине без особливих змін і лише в четвер варто очікувати похолодання в північних регіонах.

"Про серйозні дощі в Україні не йдеться. Вночі на південному заході погримить з дощем - місцями Одещина, Вінниччина, Чернівецька область. Якщо який локальний дощ впаде, думаю, кожен буде радий. У Києві вночі, вранці є ймовірність грозового дощу, проте все ж більша частина понеділка – без опадів. Вдень завтра в столиці очікується +26+28 градусів. Тиждень загалом в Україні без особливих змін, у четвер короткочасне відчутне похолодання у північних областях. За опадами стежимо разом", – розповіла Діденко.

Зазначимо, що у наступні три доби в західних та Житомирській областях, завтра також і на сході країни та Сумщині, а 24-25 липня і на Вінниччині та Одещині будуть короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ДІСТАВАЙТЕ ЧОВНИ! Столиця знову попливла! Потужна злива перетворила вулиці на річки

Як повідомлялося, до України ненадовго прийшло похолодання. У вівторок, 23 липня, місцями будуть дощі.

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