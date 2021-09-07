Дітей, які помирали від отруєння грибами у Вінницькій області, батьки не везли до лікарні 5 днів

Дітей, які помирали від отруєння грибами у Вінницькій області, батьки не везли до лікарні 5 днів

Лікарі кажуть, що не змогли врятувати дітей, бо було згаяно багато часу.

На Вінниччині п’ятеро дітей отруїлися грибами. Дві дівчинки 4 та 12 років померли у лікарні. За життя їхнього 13-річного брата нині борються медики.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Із легшими симптомами у лікарні ще двоє молодших дітлахів. Усі з однієї родини, живуть в селі Крутогорб. Родина на обліку в соціальних службах не перебуває.

Спочатку батьки намагались лікувати дітей самотужки, але лише згаяли час, швидку викликали вже на п’ятий день недуги, коли молодшій дівчинці стало зовсім зле - в лікарню її доправили у стані коми.

Мати спочатку не розповідала, що їли діти, а згодом зізналась, що вживали гриби та ягоди, які назбирали напередодні у лісі. Що саме вбило дітей, достеменно має з'ясувати експертиза. Попередньо медики кажуть - це бліда поганка. «Дитину, яка притомна, ми опитали і дитина сказала, що вони їли гриби. На той час, коли ми надавали допомогу, ми не могли зрозуміти, яка це була отрута, тим більше цей токсин був в організмі з першого числа. Тобто діти від першого числа поїли гриби і стан їх погіршувався на очах», - каже в.о. завідувача реанімації Гайсинської лікарні Дмитро Кондратюк.

У поліції відкрили кримінальне провадження, слідчі перевіряють також і дії медиків.

Новини України: п'ятеро дітей з однієї родини отруїлися грибами, двоє з них померли у лікарні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання