Дітей з Херсона викрав відомий російський політик: невідомі досі деталі і унікальні кадри воєнного злочину РФ

Дівчинку з херсонського дитбуднку російські політики Сергій Миронов і Інна Варламова залишили собі, а хлопчика "викинули", бо він виявився хворим. Тепер місцеперебування малюка невідоме.

Цього ж тижня прозвучала ніби-то сенсаційна новина про те, що Росія та Україна "вперше сіли за стіл прямих перемовин" у Катарі.

Озвучила новину військовий злочинець, російський дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова. Ішлося про ніби-то прямі домовленості про повернення українських дітей: яких незаконно вивезли до Росії. Але український омбудсмен називає заяву Львової-Бєлової фейковою.

"Жодних прямих перемовин з російською делегацією – не відбувалося. Повернення українських дітей і перемовини з РФ відбуваються при посередництві Катару та катарських дипломатів", – заявив "ТСН Тижню" Дмитро Лубінець під час перебування там.

Тим часом нашому Андрію Цаплієнку за допомогою Офісу омбудсмена вдалося розкрутити справжню детективну історію. І дізнатися невідомі досі деталі, як родина депутата Держдуми викрала українських дітей з окупованого тоді Херсона! Ми знаємо точно, де знаходиться принаймні один з цих малюків. Ми здобули унікальні кадри і викрадачі дуже б не хотіли, щоб вони потрапили в ефір.

Опікуни і державні установи України дозволили показати обличчя дітей в цьому сюжеті. Спеціально – щоб не було сумнівів, що саме їх вимагаємо повернути до України. А їхніх викрадачів притягти до відповідальності.

Двоє немолодих наречених належать до еліти російського режиму: Сергій Миронов, лідер фракції "Справедлива Росія" в Держдумі, та Інна Варламова, співробітниця апарату Держдуми. В неї – четвертий шлюб, в нього – п’ятий. В принципі, неважливо, в якій кількості таких шлюбних церемоній обидва встигли взяти участь. Важливо, що напередодні саме цього свого розпису двоє російських можновладців скоїли те, що називають терміном "воєнний злочин".

В церкві вони похрестили свою доньку Марину Миронову. Насправді ж вона не Марина, не Миронова і не їхня донька. Дівчинку вони вкрали з окупованого Херсона. Ймовірно, як раз для того, щоб скріпити свій шлюб.

Її справжнє ім’я Маргарита Прокопенко. Вона народилась в жовтні 2021-го, перед російським вторгненням. Перші місяці свого життя провела в нині безлюдній, закритій будівлі. Тут був Херсонський обласний будинок дитини. Варламова, як мінімум, двічі приїжджала сюди під час окупації – відбирати дітей. Їй допомагала зрадниця Тетяна Завальська, перед якою окупація Херсона раптово відкрила двері соціального ліфту і зробила її головним лікарем "Будинку дитини".

"За нашими останніми даними, які є в матеріалах кримінального проваджання, вона знаходиться на территорії анексованого Криму", – каже начальниця Департаменту захисту дітей Офісу Генпрокурора Юлія Усенко

Завдяки допомозі кіберфахівців, нам вдалося отримати доступ до переписки Інни Варламової. Вона свідчить, що саме Завальська й порадила московській чиновниці двох українських малят – хлопчика Іллю і дівчинку Маргариту.

В кінці серпня 2022 року Варламова, знехтувавши усіма юридичними нормами, остаточно визначилась, кого з малюків вона хоче забрати з собою. Маленька Маргарита на той момент була тут, в дитячий лікарні, з бронхітом.

"Миронова відвідала цей медичний заклад, і саме після цього росіяни забрали двох українських дітей", – каже український омбудсмен Дмитро Лубінець

Першого вересня 2022-го малечу раптово припинили лікувати та відправили назад до дитбудинку. Наступного дня забрали з Будинку дитини та повезли до Москви.

"Жодних обставин не було встановлено, які б свідчили про те, що ці діти дійсно повинні бути евакуйовані з метою надання їм особливої медичной допомоги. Такої потреби не було", – зазначає Юлія Усенко.

Документально підтверджено, що викраденням керувала соратниця Миронова по партії, депутат Держдуми Яна Лантратова. Це дозволяє припустити, що лідер "Справедливої Росії", відправивши до Херсона свою людину, від самого початку був у курсі викрадення. Загалом Офіс Генпрокурора офіційно вважає учасниками цього викрадення сімох людей.

Разом з десятимісячною Маргаритою викрадачі забрали хлопчика, дворічного Іллю. Ілля є тільки на одній фотографії, яку вдалось знайти.

4 вересня 2022 року херсонських дітей привезли до Москви, в дитячу клінічну лікарню на Ленінському проспекті. Нібито, для обстеження. А далі до московської лікарні прийшли озброєні люди і забрали малюків.

Потім їх перевезли до квартири Варламової. Рівно через місяць вона офіційно вийшла заміж за Сергія Миронова. Пропутінський політик стверджує, що вся ця історія – вигадка журналістів. Але переписка Варламової зі своєю родичкою Оленою Полікарповою свідчить, що Миронов і його нова дружина одразу після весілля обговорювали викрадення зі старшими дітьми Варламової і наказали їм тримати усе в таємниці.

Та якщо хоч на секунду ви повірили в добрі наміри цих людей, ви жорстоко помилилися. Вже через тиждень молоде подружжя позбулося одного з малюків. З’ясувалось, що Ілля має проблеми із здоров’ям. Своїй дальній родичці нова дружина лідера "Справедливої Росії" скаржиться на очільницю Херсонського дитбудинку, мовляв, підсунула їй неякісну дитину.

Хворий, значить, непотрібен. Іллю, як набридле кошеня, просто виставили за поріг.

"Так, дійсно, за нашими даними, Варламова позбулася хлопчика, коли стало відомо, що у Іллі Ващенка діагностовано хвороба", – каже Лубінець.

Варламова позбулася хворого малюка 17 жовтня 2022-го року. Де він знаходиться зараз, невідомо.

"Конкретно про Іллю ми не маємо зараз інформації, де наразі знаходиться хлопчик", – каже начальниця Департаменту захисту дітей Офісу Генпрокурора.

Підроблене свідоцтво про народження – це перше, що роблять в Росії для того, щоб неможливо було знайти викрадених в Україні дітей. Дівчинці, яку собі залишили Миронов і Варламова, повністю змінили особистість. Відтепер, як написано в новому свідоцтві, вона не українка Маргарита Прокопенко, а Марина Миронова, яка народилась в Московській області. Навряд чи Миронов, лідер великої думської фракції, не знає, що вчинив дії, які мають ознаки геноциду.

"Переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу визначається, як геноцид. Росіяни як раз це і роблять. Вони забрали двох українських дітей, вони змінили їм дані, змінили їм документи і, таким чином, скоїли завершений воєнний злочин", – пояснює український омбудсман.

Для Офісу українського омбудсмена, так само, як для СБУ і прокуратури, справа повергнення Маргарити та Іллі в пріоритеті. Але російський уряд стверджує, що йому не відома ця історія.

"Ми максимально намагаємося тими ресурсами, форми і методи розкривати я не можу, але шукати дітей, які знаходяться на території Російської Федерації. Тому ми віримо в те, що перспектива притягнення до відповідальності всіх причетних за депортацію українських дітей є абсолютно реальною", – додає начальниця Департаменту захисту дітей Офісу Генпрокурора Юлія Усенко.

В липні минулого року Варламова робить аналіз крові собі і вкраденій дитині, ймовірно, сподіваючись, що буде збіг по групі. Виявилось, що вони в них різні. Та Варламова радіє, бо збіглося з групою Миронова.

Схоже, викрадачка сподівається, що Маргарита з часом звикне і до нової родини, і до нового імені. Мовляв, це краще, ніж бути одинокою сиротою в дитбудинку. Та справа в тому, що в Маргарити є рідні люди – і сестра, і законна опікунка. Ніхто не питав їхнього дозволу, коли Маргариту вивозили з Херсона. Вони шукають вкрадену дівчинку і готові дати їй справжню сім’ю.

Дмитро Лубінець: "В нас вже є сім’я, яка готова стати новою рідною сім’єю для Маргарити. Тим більше, що ця сім’я виховує рідну сестру Маргарити. Тому в нас є всі зобов’язання від держави звернутись до посередників, а також до міжнародної спільноти, щоб вони вимагали від РФ термінового повернення Маргарити до своєї рідної сестри і, таким чином, відбудеться возз’єднання української родини".

Аня, рідна сестричка вкраденої Маргарити, живе разом зі своєю хрещеною в сонячній благополучній Греції. Дарина Репіна змогла вивезти її разом зі своєю рідною дочкою з окупованого Херсона. Відтепер, завдяки підтримці Офісу Омбудсмена, Дарина офіційний опікун і Ані, і Маргарити Прокопенко.

"Так, як вони сестри, я б дуже хотіла, щоб вони зростали разом", – каже офіційний опікун Маргарити Прокопенко Дарина Репіна.

Після розмови з нами Аня Прокопенко намалювала малюнок, де вона разом з сестричкою. Дівчинка вірить, що день, коли вони побачаться, неодмінно настане. А ми – що одного дня впливові викрадачі Маргарити та Іллі побачать обличчя суддів міжнародного трибуналу. Так само, як і кремлівський диктатор, який вже отримав ордер на арешт саме за викрадення українських дітей.

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Дітей з Херсона викрав лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов! ТСН має докази для Гааги!