"Діти були, як закаменілі": очевидці розповіли про обстріл дитсадка в Станиці Луганській

"Діти були, як закаменілі": очевидці розповіли про обстріл дитсадка в Станиці Луганській

Місцеві не планують виїжджати зі Станиці Луганської.

Російські окупанти 17 лютого обстріляли одразу кілька населених пунктів, зокрема дитсадок в Станиці Луганській.

Про це 17 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Коли почався обстріл окупантів, діти снідали

Окупанти зранку влаштували обстріл дитсадка. З відео, яке розповсюдили поліцейські видно, що побило стіни, порозкидало іграшки і просто диво, що ніхто не постраждав. Дітей евакуйовували рятувальники та поліцейські. Згодом до садочка принесли будівельні матеріали, що залатати дірку в стіні.

"Сьогодні тут було 20 дітей. Вони злякались", - розповіла ТСН керівниця дитсадка Наталія Бутенко.

Контузії отримали двоє співробітників дитсадка – помічниця вихователя та робітник.

"Діти снідали, наверху сиділи. Коли поцілило, то весь дитсадок задрижав і дітей зібрали і швидко вивели. Діти були, як закаменілі", - кажуть очевидці.

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Зінаїда Іванівна – вчителька української мови. Вона показує підвал, куди ховалися разом із сином Дмитром.

"Отут пили воду, отут сиділи в кріслах – не плакали. Хоч – перелякані були", - каже жінка.

Зінаїда Іванівна розповідає, що у найважчі моменти обстрілів сюди збігаються люди. У підвалі стоїть буржуйка. Раніше тут ховалось до 40 людей.

Сьогоднішній обстріл місцевих налякав. Люди кажуть, що їм довелось пити заспокійливе.

Військові кажуть, що окупанти провокували їх

Військові ж заспокоюють – це не так зване повномасштабне вторгнення, це так - полякати. Військовослужбовець Богдан каже, що так окупанти провокують українську армію, щоб ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.

Завтра діти не підуть на заняття до дитсадка. Місцеві кажуть, що попри обстріли окупантів, вони не планують нікуди тікати.

"А куди я дінусь. Це - моя земля", - каже Зінаїда Іванівна.

Українська влада запевняє, що загрози повномасштабного вторгнення РФ немає

Президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 17 лютого побували на Приазов'ї. А після обіді - на передовій, де Зеленському, показали новітню зброю, яку надали Україні західні партнери. Під час поїздки глава держави розповів: готовий до перемов із Путіним у будь-якому форматі.

Київ регулярно запитує в Москви переговори, але відповіді не отримує. А Заходу Зеленський укотре нагадав про зволікання із запрошенням України в НАТО.

Секретар РНБО Данілов каже, що поки загрози повномасштабного вторгнення немає, проте якщо це зміниться, то влада повідомить про небезпеку.

Зеленський назвав обстріл дитсадка в Станиці Луганській "Великою провокацією" | Новини світу

Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, о 09:04 під час артобстрілу внаслідок прямого влучення снаряда було пошкоджено будівлю дитячого садка. Діти з вихователями на момент обстрілу перебували в дитсадку.

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