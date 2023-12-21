Діти еліти мають бути на фронті: Жорін про необхідність справедливої мобілізації

Мобілізація – одне з найкритичніших питань в армії станом на сьогодні.

Про це заявив екскомандир "Азову" та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у розмові з кореспонденткою ТСН Оксаною Радіоновою.

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"Це реально одне з найкритичніших питань на сьогоднішній день – це люди в армії. Їх треба набирати, їх не вистачає і вони ще будуть потрібні", – заявив військовий.

Жорін нагадав, що війна нікуди не поділася, а кількість боїв лише збільшується кожного дня. І окрім безпосередніх втрат, є звичайна втома у людей на фронті, тому їх треба міняти.

"Треба міняти на когось, а от цього ресурсу все менше", – зауважив екскомандир "Азову".

Мобілізація має бути справедливою

Водночас він наголосив, що в мобілізації обов'язковим є питання справедливості. Тому діти людей, які себе вважають політичною елітою, мають бути на фронті.

"Вона має бути обов'язково справедливою. А взагалі правильною вона має бути, коли в цьому безпосередньо приймають участь ті люди, які вважають себе елітою цієї країни. Вони мають самі своїм прикладом показати – піти в армію. Щоб пішли їх діти. І не на якісь там "зашорхані" посади, де вони не будуть ні бачити, ні чути вибухів, а реально підуть і покажуть. Як це було в європейських країнах під час Першої Світової війни, під час Другої Світової війни – коли еліта і діти європейської еліти реально йшли на фронт пілотами літаків, танкістами тощо", – каже Жорін.

На його думку, якщо мобілізація буде справедливою, проблем під час набору людей до війська стане менше.

Чи мають всі чоловіки воювати?

При цьому він наголосив, що не вважає, що абсолютно всі чоловіки-українці мають піти в армію.

"Так не може бути і так не має бути. Я взагалі таке собі навіть не уявляю, це в принципі не можливо. Але велика кількість їх має бути долучена. Тому що інакше ми маємо собі відверто сказати: або ми всі хочемо перемогти і ми всі для цього щось робимо, або ми не йдемо до перемоги. Все, для нас ось такий вибір, іншого просто не дано. Не буде так, що "та вони захотіли, самі повоювали, щось там виграють і все". Ні, так не буде, доведеться всім. Якщо ми хочемо жити у вільній Україні", – підсумував Максим Жорін.

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Нагадаємо, український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов також наголосив, що повістки мають отримувати навіть діти чиновників.

Раніше росіянин Ілля Богданов, який від 2014 року воює за Україну, попередив, що у разі програшу війна для українців не припиниться. Просто тоді Кремль використовуватиме нас як "гарматне м'ясо" замість зеків для своїх нових цілей.

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