Діти копають картоплю, бо вчителі не вакцинуються через переконання: подробиці скандалу в школі Рівненської області

У школі уже вакцинувались 72% педагогів.

Замість парт – поле, відра і картопля. Саме так проходить осінь школярів села Віллі, що на Рівненщині. Навчання дітей там дистанційне, а Інтернету просто немає. Все через те, що в опорному ліцеї деякі вчителі відмовляються вакцинуватися. Таким чином від 5 до 11 класу уроки онлайн, але третина учнів просто не може під'єднатися.

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Про це 6 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Восьмикласник Тарас показує, яка цьогоріч вродила картопля. Її збирати допомагає, хоча мав би зараз бути на третьому уроці. У нього "дистанційка", але вчитися онлайн просто не має змоги.

"Нема телефону, поламався. І як же вчитися?", - каже школяр.

А про комп'ютер, як і більшість дітей у Віллі та довколишніх селах, Тарас хіба мріє. Купувати дорого. Та якби навіть учні тут і мали потужні ґаджети – ситуації б це не вирішило.

"Я зайти на урок не можу. Бо коли я захожу на їхній урок, у мене або просідає Інтернет, що я не можу зайти, або мене просто викидає з тої зустрічі", – каже учень 9 класу Михайло Боднар.

Новини України: сільські учні не мають інтернету, щоб навчатися дистанційно

Дев'ятикласник Михайло за півтора тижня "дистанційки" до жодного уроку так і не під'єднався. Як і його сестра п'ятикласниця, каже матір.

"Часом буває таке, що ми туди й зайдем. Але 20 секунд воно видно щось там працюють, а далі вже кружечок-крутиться-крутиться і в нас немає зв'язку", – каже мати школярів Світлана Боднар.

"Третина мабуть таких, що мають проблеми з Інтернетом", – каже директорка Соснівського ліцею Людмила Веремчук.

А навчаються в ліцеї від 5 по 11 – саме ці класи нині вдома – понад 320 учнів. "Дистанційка" тут, бо не набралося 80% вакцинованих педагогів. Відмовлялися від щеплень.

"Дехто з релігійних міркувань, було ще питання страху, люди не довіряли вакцині. Ми запрошували медпрацівників до закладу, пропонувалася будь-яка вакцина на вибір", - каже директорка Соснівського ліцею Людмила Веремчук.

Та кілька вчителів ще так і не наважилися. Таким чином навіть вакциновані вчителі бачать своїх учнів, тих хто зміг доєднатися до уроку, лише на екрані ноутбука. А хотіли б за партами.

"Хочу бачити їхні очі. Бачити, що дітям зрозуміло, що незрозуміло", – каже вчителька інформатики та математики Марія Вознюк.

"На жаль, чогось іншого запропонувати неможливо. Тут варіант простий, аби були вакциновані, діти прийшли до школи, питання було би знято", – каже керівник управління освіти Рівненщини Петро Коржевський.

Інтернет в такі села педагоги самі ж не проводитимуть, кажуть в управлінні освіти. Це питання глобальніше – інфраструктури.

"Взагалі у нас в Україні лише близько 40 шкіл не мають доступу до Інтернету взагалі ніякого. Як правило, це місцевості гірські, або дуже гірські так скажемо, або віддалена сільська місцевість", – каже керівник головного управління загальносередньої дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

Але ж це не означає, що діти не мають вчитися. Педагоги телефонують, переказують, радять як правильніше опрацювати матеріал і де його черпати – вдаються до різних вигадок, щоби освітній процес не зупинився для тих, хто на "дистанційці" без інтернету чи гаджетів.

Загалом же в Україні нині понад 900 шкіл середньої та старшої ланки на "дистанційці", бо в закладах не вакцинувалося 80% вчителів. А от ще минулого тижня таких було понад 3 тисячі, кажуть в Міністерстві освіти.

"Я вже більше хочу в школу, ніж тут збирати картоплю і на дистанційному сидіти", - каже учениця 7 класу Софія Кручок.

Так каже семикласниця Соснівського ліцею на Рівненщині. І в закладі сподіваються, що учні уже невдовзі сядуть за парти. Бо з початку "дистанційки" вчителі почали вакцинуватися активніше і вже нарахували 72%.

Нагадаємо, у МОН розповіли, якими будуть канікули школярів.

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