“Діти мають вміти літати на дронах”: волонтерка розповіла про виклики, що стоять перед молоддю в Україні

Зараз в Україні дивні часи, коли діти мають вміти на дронах літати, в той самий час колоти дрова, знаходити воду і копати окопи.

Таку думку в інтерв’ю ТСН висловила волонтерка, військова, активістка Майдану Леся Литвинова.

“Сину зараз 15. Ми якраз розмовляємо про те, що треба робити в найближчий час. Він чудово літає на дрончику, вміє користуватися аптечкою, тягає її за собою, займається фізичною підготовкою. В нас був важкий період, коли він категорично казав, що в 18 років він піде на контракт, тому що він має у 18 років піти на контракт. Але ми все ж таки з ним домовились, що спочатку він навчиться, він збирається вступати до КПІ на радіоелектроніку, і прийти вже у військо людиною, яка має пул знань і яка там буде корисною не тільки в сенсі махати лопатою. Хоча і лопатою він чудово махає і дрова він прекрасно рубає. Нам страшенно пощастило днями, нам подарували машину дров. Ми люди сільські, нам це актуально. От і в мене дитина, яка вже насправді не дитина, взяла калун, і я прям була вражена тим, як в нього це добре виходить і коли він встиг вирости”, — каже волонтерка.

Леся Литвинова і Наталя Нагорна / Скриншот із відео ТСН

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