Діти після повноліття отримуватимуть по 10-20 тис. доларів: Арахамія про "Економічний паспорт українця"

Дітям відкриють персональні рахунки і держава на них нараховуватиме кошти.

В Україні планують запровадити "Економічний паспорт українця". Відповідно до нього діти, народжені в Україні, отримуватимуть власні кошти на рахунки від рентних платежів. Це суми від 10 до 20 тис. доларів.

Про це сказав очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Давид Арахамія зазначив, що вони хочуть, щоб гроші на рахунки отримували вже ті діти, які народились в 2019 році, проте механізм передбачає, що їх нараховуватимуть тим, хто народився після ухвалення відповідного закону.

"В Україні щороку народжується орієнтовно 350 тис. дітей. Дітям відкриють персональні рахунки і держава на них нараховуватиме кошти. Ми прив'язувались до мінімальних заробітних плат, щоб врахувати інфляцію. Ці гроші держава може використовувати, як облігації внутрішньої позики, поки вони накопичуються, щоб мати дохідність. Орієнтовно кожна дитина після досягнення повноліття отримає 10-12 тисяч доларів. А якщо ситуація буде сприятлива, то - 15-20 тис. доларів", - пояснив Давид Арахамія.

Діти зможуть гроші витрачати після досягнення 18-річчя. Ними можна заплатити за освіту або придбати власне житло.

"Ці гроші можна витратити, сплативши за освіту. Можна придбати житло на ці гроші. Також українці зможуть перерахувати ці гроші на свій персональний пенсійний рахунок. У нас є ідея створити Державний банк землі, який потім через Prozorro здаватиметься в оренду і всі надходження також йтимуть на накопичувальні рахунки дітей", - додав Арахамія.

Лідер фракції “Слуга народу” розповів про ініціативу "Економічний паспорт українця" | Право на владу

Нагадаємо, "Економічний паспорт українця" може незабаром з'явитися в державі. Президент Володимир Зеленський до 10 грудня внесе до Верховної Ради відповідний законопроєкт.

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