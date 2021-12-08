Діти плювались, а дорослі влаштували бійку: у Кропивницьку чоловік відлупцював жінку через меншого брата

Чоловік повинен виплатити жінці 75 тис. грн моральної компенсації.

У м. Кропивницькому чоловік на дитмайданчику жорстоко побив жінку, бо вона зробила зауваження його молодшому брату. За це його засудили до іспитового терміну та змусили виплатити моральну компенсацію.

Про це йдеться у рішенні Кіровського районного суду м. Кропивницького, повідомляє ТСН.ua.

Чоловік побив жінку на дитмайданчику

Як йдеться у вироку суду, чоловік на дитячому майданчику напав на жінку, яка в той час перебувала там із маленькими дітьми. Він накинувся на потерпілу та намагався вдарити її бейсбольною битою. Коли жінка схопила її, то чоловік повалив потерпілу на землю та кілька разів вдарив її ногою. У потерпілої діагностували легкі тілесні ушкодження. Також підозрюваний нецензурно обзивав потерпілу.

Конфлікт стався через сварку між дітьми

У суді чоловік своєї вини не визнав та розповів, що зірвався, бо жінка погрожувала розбити голову його меншому брату. Також вона нібито постійно ображала його матір.

Потерпіла розповіла, що вона на дитмайданчику зробила зауваження молодшому брату нападника, який чіплявся до її сина. Після цього чоловік на неї напав.

Свідки розповіли, що вони бачили, як чоловік бив потерпілу та викрикував: "Це моє останнє попередження", "Тварино, я тебе ненавиджу". Ще одна жінка стверджувала, що син потерпілої плюнув у молодшого брата нападника. А коли між дітьми виник конфлікт, то потерпіла нібито погрожувала розбити дитині голову.

Що вирішив суд

Суд визнав підозрюваного винним за ч. 4 ст. 296 КК України та засудив до 4 років позбавлення волі, замінивши цей термін іспитовим. Також нападник повинен сплатити потерпілій 75 тис. грн моральної компенсації. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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