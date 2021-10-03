Діти помсти: чому колишнє подружжя готове довести дитину до смерті, аби заборонити побачення

В Україні готують законопроєкт про кримінальну відповідальність за викрадення дітей одним із батьків.

В Україні досі боротьба за дітей між колишнім подружжям перетворюється в битву дітьми. Цього разу за право бачити сина і доню боровся тато. Його колишня дружина не захотіла нічого пояснювати. Мало того, заборонила згадувати її і сина.

Про це 3 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Ще рік тому в житті Володимира Скочка було все. Красива дружина, престижна робота і двоє діток. Родина жила у центрі столиці у власній трикімнатній квартирі. Він доцент кафедри архітектурних конструкцій, паралельно займається бізнесом. Та локдаун весни 2020-го став для їхньої сім’ї фатальним. Чоловік каже, зізнання дружини про іншого та вимога розлучення стала для нього шоком.

"Я хотів зберегти родину", - говорить Володимир.

Згодом чоловік погодився на розлучення та дружина хотіла не лише нових стосунків, а й забезпеченого майбутнього. І для вигідного розподілу майна застосувала найдієвіший, на її думку, інструмент, розповідає Володимир.

"З вимогою профінансувати її подальше життя і вона вирішила, наскільки я розумію, маніпулювати дітьми, обмеженням моєї можливості спілкуватися з ними", - каже чоловік.

Історія Володимира не унікальна. Найчастіше, саме діти стають зброєю в руках того з батьків, з ким залишаються жити діти. Психологиня Ірина Яремук каже, так вчиняють 80 відсотків батьків. Дітей використовують, як спосіб тиснути та пришвидшити виконання бажаних умов.

Але найстрашніше, що в гонитві за власними інтересами батьки забувають, що калічать власних дітей своїми ж руками.

"Що тоді відбувається? Діти починають хворіти, відбуваються такі хронічні захворювання, начинаються отити, діти починають глухнути, дитина постійно починає хронічно хворіти", - говорить Ірина Яремчук.

А ще проблеми з шлунком, очима, хронічні депресії в майбутньому, замкнутість та набагато страшніші речі.

"На момент нашого розлучення Леву виповнилося вже 8 рочків, а Євочці мало виповнитися 6 рочків", - каже Володимир Скочко.

Він розповідає, ексдружина не дозволяла бачити йому дітей, на літо поїхала з ними до Миколаєва, але йшли дні нарождення дітей, тому чоловік попередив, що приїде вітати. Та за день він дізнався, що їхати немає до кого.

"Вона телефонує повідомити мені про те, що вони попали в страшну автокастрафу", - згадує чоловік.

Чоловік переконаний, ексдружина так не хотіла, щоб він вітав діток, що вирішила терміново вивезти дітей до Криму, де в її батька є готель. Попередня версія аварії така: за кермом сидів тато Людмили, спереду мама, а вона ззаду з двома дітьми без автокрісел.

Вони, напевне, посмішали, каже Володимир, інакше, як пояснити той факт, що 53-річний водій з маленькими дітьми в машині виїхав на зустрічну щойно забетонову смугу, об’їжджаючи пробку і перевернувся. Людмила зателефонувала чоловікові лише за добу після трагедії. В регінональній лікарні в Новій Каховці 5-річній Єві зарадити не могли. Володимир одразу виїхав туди, їм вдалося знайти реанімобіль, який доправив дівчинку в реанімацію Дніпра, та було вже надто пізно.

"Вийшов хірург і сказав, що Єва в дуже тяжкому стані, фактично несумісному з життям і що ми втратили 18 годин", - згадує Володимир.

5-річна Єва померла в лікарні, так і не отямившись. Лише за пів року після того вбитий горем чоловік зміг побачити тепер вже свого єдиного сина, коли служба опіки зобов’язала матір дозволити бачитися з батьком.

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"З тих пір, як ми поховали Євочку, я намагався дозвонитися, дізнатися, в якому він стані, що сталося, де він, як він, на що мені відповідали, що все добре, що він живий-здоровий, і ним займаються", - пригадує чоловік.

Та чомусь за дуже рідких зустрічах тата з сином ексдружина ніколи не залишає їх наодинці. Вона постійно поруч. І, як говорить Володимир, син почав його боятися і віддалятися.

"Синдром відчуження, він формується фактично за 3-4 тижні. Якщо дитина два-три тижні втрачає можливість спілкуватися з татом або мамаю, у неї поступово з’являється віддалення", - каже адвокатка в сімейних справах Катерина Власюк.

Адвокатка у сімейних справах пояснює з своєї багаторічної практики, що якщо один з батьків не дозволяє бачити дитину понад місяць, починається майже невідворотній процес відчуження, дитина, не розуміючи ігор дорослих, думає що той з батьків, якого вона не бачить, покинув її. Тому адвокат радить, якщо вам не дозволяють бачитися з дитиною, одразу йти в службу опіки та просити встановлення графіку побачень.

"Якщо цей графік не виконується, він пише заяву в опіку, щоб опіка проконтролювала виконання і вже тоді з доказовою базою, що графік не виконується, він може звертатися до суду", - радить адвокатка.

Так зробив і Володимир. Чоловік звернувся до суду.

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ТСН.Тиждень звернувся за коментарями до ексдружини Володимира, але вона не захотіла спілкуватися.

І поки суд дасть точні відповіді, хто винен у смерті 5-річної дівчинки та захистить законне право батька виховувати свого єдиного сина, Володимир Скочко передав своєму сину те сокровенне, що мріє сказати, коли опиниться з ним наодинці, візьме його за ручку і вічі у вічі скаже.

"Щоб не сталося, як би не склалися обставини, я завжди буду любити тебе, ти завжди можеш розраховувати на мою підтримку, просто зателефонуй, я тебе люблю", - звернувся Володимир Скочко до свого сина.

Та розмотуючи клубок цієї родинної драми, ТСН.Тиждень не намагався знайти правих і неправих, бо у всіх таких історій є одна спільна катастрофа - в якийсь момент дорослі у власній сварці схопили в руки дітей і продовжили битву ними.

І битви ці, на жаль, не рідкість. На серію сюжетів відгукнулася народна депутатка Ірина Суслова. Разом вони створили робочу групу, залучили адвокатів, уповноваженого з прав дитини. І зараз готують законопроєкт про кримінальну відповідальність за викрадення дітей одним із батьків. Він майже готовий.

Автор: Ірина Матвієнко

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