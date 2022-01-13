Діти повернулися на уроки і не розповіли про трагедію: подробиці загибелі 13-річного хлопчика на Волині

Діти повернулися на уроки і не розповіли про трагедію: подробиці загибелі 13-річного хлопчика на Волині

На Волині учням заборонили виходити зі школи під час перерв.

У Волинській області під час шкільної перерви під кригу провалився 13-річний хлопчик. Діти спочатку самостійно намагалися врятувати друга, а тоді покликали на допомогу перехожу. Потім перелякані школярі повернулися на уроки та нічого не розповіли вчителям про трагедію.

Про це 13 січня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Діти побігли на річку під час великої перерви у школі

Трагедія сталася за 500 метрів від школи. Під час шкільної перерви діти прибігли на річку, щоб погратися. Під час цього під лід провалився 13-річний Олег. Його друзі спочатку самі намагалися врятувати хлопця, а згодом попросили про допомогу в перехожої. Згодом школярі повернулися на уроки, а жінка викликала рятувальників, оскільки самостійно не змогла витягнути хлопця. Тіло школяра водолази знайшли за кілометр від місця трагедії, оскільки його віднесло течією.

Новини Волині: 13-річний хлопець втопився у крижаній річці на шкільній перерві

Діти нічого не розповіли про трагедію, бо сподівалися, що друга врятують

У школі підлітки нікому не розповіли про трагедію, сподіваючись, що їхнього друга врятують.

"Боялися комусь розповісти, бо бачили, що жіночка вже надає допомогу і подумали, що Олега врятують, а тому і прийшли на урок математики", - каже класний керівник Вікторія Наугольник.

Якраз саме того дня, за півтори години до трагедії, у школі рятувальники проводили відкритий урок про поведінку на воді. Закликали не виходити на лід і розповідали, що робити, аби врятуватися, коли крига під ногами тріснула.

Хлопчик був із багатодітної родини

Загиблий Олег із багатодітної родини, окрім нього, там виховують ще шістьох дітей. В школі кажуть: підліток зазвичай був спокійний, до ризикованих витівок не схильний. У поліції його смерть кваліфікують як нещасний випадок.

"Проводиться досудове розслідування, встановлюються інші свідки та очевидці події", - каже в. о. начальника слідчого відділу Володимиро-Волинського районного відділу поліції Дмитро Домрін.

На Волині учням заборонили виходити зі школи

Керівниця управління з гуманітарних питань Володимирської міськради Оксана Бігун у коментарі "Суспільном" додала, що після трагедії видали наказ, яким заборонили відпускати дітей зі школи під час перерв. Також відомо, що хлопчик був на річці разом із трьома іншими школярами. Дітей і до трагедії не випускали зі школи, проте хлопчикам того трагічного дня вдалося вислизнути.

Нагадаємо:

У с. Заріччя Волинської області в річці Луга знайшли мертвим 13-річного місцевого жителя. Хлопець загинув через те, що грався на льоду.

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