Діти повернулися на уроки і не розповіли про трагедію: подробиці загибелі 13-річного хлопчика на Волині

На Волині учням заборонили виходити зі школи під час перерв.
У Волинській області під час шкільної перерви під кригу провалився 13-річний хлопчик. Діти спочатку самостійно намагалися врятувати друга, а тоді покликали на допомогу перехожу. Потім перелякані школярі повернулися на уроки та нічого не розповіли вчителям про трагедію.
Про це 13 січня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Діти побігли на річку під час великої перерви у школі
Трагедія сталася за 500 метрів від школи. Під час шкільної перерви діти прибігли на річку, щоб погратися. Під час цього під лід провалився 13-річний Олег. Його друзі спочатку самі намагалися врятувати хлопця, а згодом попросили про допомогу в перехожої. Згодом школярі повернулися на уроки, а жінка викликала рятувальників, оскільки самостійно не змогла витягнути хлопця. Тіло школяра водолази знайшли за кілометр від місця трагедії, оскільки його віднесло течією.
Діти нічого не розповіли про трагедію, бо сподівалися, що друга врятують
У школі підлітки нікому не розповіли про трагедію, сподіваючись, що їхнього друга врятують.
"Боялися комусь розповісти, бо бачили, що жіночка вже надає допомогу і подумали, що Олега врятують, а тому і прийшли на урок математики", - каже класний керівник Вікторія Наугольник.
Якраз саме того дня, за півтори години до трагедії, у школі рятувальники проводили відкритий урок про поведінку на воді. Закликали не виходити на лід і розповідали, що робити, аби врятуватися, коли крига під ногами тріснула.
Хлопчик був із багатодітної родини
Загиблий Олег із багатодітної родини, окрім нього, там виховують ще шістьох дітей. В школі кажуть: підліток зазвичай був спокійний, до ризикованих витівок не схильний. У поліції його смерть кваліфікують як нещасний випадок.
"Проводиться досудове розслідування, встановлюються інші свідки та очевидці події", - каже в. о. начальника слідчого відділу Володимиро-Волинського районного відділу поліції Дмитро Домрін.
На Волині учням заборонили виходити зі школи
Керівниця управління з гуманітарних питань Володимирської міськради Оксана Бігун у коментарі "Суспільном" додала, що після трагедії видали наказ, яким заборонили відпускати дітей зі школи під час перерв. Також відомо, що хлопчик був на річці разом із трьома іншими школярами. Дітей і до трагедії не випускали зі школи, проте хлопчикам того трагічного дня вдалося вислизнути.
Нагадаємо:
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У с. Заріччя Волинської області в річці Луга знайшли мертвим 13-річного місцевого жителя. Хлопець загинув через те, що грався на льоду.
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