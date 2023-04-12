Діти радіють банальній можливості вийти погуляти: евакуйовані малюки з-під обстрілів нарікають лише на харчування

Броньовиками у яскравих шоломах та невеликого розміру бронежилетах із написом “діти”, так на Запоріжжі дві мобільні групи, створені за ініціативою Нацполіції, вже понад тиждень вивозять дітей з прифронтових міст та селищ. Поліцейським та психологам доводиться годинами переконувати батьків, що варто виїхати заради безпеки малечі. Та й сама евакуація тепер відбувається переважно, під звуки потужних вибухів, йдеться в ТСН.

У Оріхові і навколо нього ворожі обстріли відбуваються до сотні разів на добу. Тут не було тиші від самого початку повномасштабного вторгнення, але останні тижні росіяни розстрілює цивільні міста та села на Запоріжжі цілодобово.

Півторарічна Аріадна спокійно сидить на руках у мами Наталі, не лякаючись кожного гучного звуку і, навіть, посміхається. Її старша сестричка, 12-річна Дарина вже має подружок. Родину лише чотири дні тому мобільна евакуаційна група поліції вивезла з Оріхова, під гуркіт артилерійської канонади.

За тиждень таких рейсів, каже поліцейський офіцер громади, у самому Оріхові вдалося переконати сім родин у необхідності евакуації. Трьох дітей з двома мамами вивезли броньовиками. Ще 5 родин разом із сімома дітлахами виїхали самостійно.

Під час евакуації дітей одягають у яскраві дитячі помаранчеві “броніки” і каски. Беруть із собою для дітей цукерки і іграшки. Під час чергової евакуації поліцейські забирали 4 дітей. Старша Наталка, трохи менша Віолета, а ще козак Микита та, найменша, дворічна Єва їдуть з мамою. Жінка довго наважувалась на виїзд , бо не хотіла кидати дім. З тієї самої причини, зізнався тато, він залишився вдома.

Півторагодинна подорож до тилового Запоріжжя минула без пригод. Тепер родина житиме у великій кімнаті, де діти вже прилаштовують свої речі. Цікавляться лише, чи буде де подивитись мультики. “Тут хоча б погулять можна. А дома треба сидіть вдома”, - радіє новому життю 12-річна Даринка.

Водночас дівчинка зізнається: є й проблема - триразове харчування. Ним забезпечують всіх переселених мам з діточками. “У мене є блокнотик з рецептами. Я дуже люблю готовить, а тут неможна готовити”, - бідкається дитина.

У Оріхові залишалась одна родина з двома дітьми. Батьки обіцяли, каже поліцейський офіцер громади, до вечора виїхати самостійно. У прилеглих до міста селах роботи ще трохи буде. “Залишиться десь близько 4-5 дітей. Треба спілкуватися, треба ще з ними працювати. І, можливо, вивезем усіх дітей. Це наша головна мета”,- каже поліцейський офіцер громади Сергій Волик.

Читайте також:

Величезна вирва посеред могил: росіяни запустили ракету в центральний цвинтар Краматорська

Замість пір’я відтяли крила: в дендропарку Одеси скалічили лебедів

Ганяються за людьми дронами і скидають ВОГи: росіяни не просто знищують Берислав, а й кошмарять місцевих