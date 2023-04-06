Діти російської еліти залишаються "в шоколаді", поки їхні татусі закликають віддавати синів на війну

Росіяни наче почали помічати, що їх відправляють до України просто на забій.

Російські пропагандисти, зірки шоу-бізнесу, державні топ-посадовці не поспішають віддати на вівтар путінізму найдорожчих. Вони закликають співвітчизників йти на війну, щоби вбивати українців, але водночас їхні власні діти у цілковитій безпеці, йдеться в ТСН.

Російські мобілізовані записали звернення до Путіна, бо починають усвідомлювати - вони одноразове ґарматне м’ясо. Ці росіяни наївно вважають, що вище керівництво просто не знає, як безглуздо витрачаються їхні життя. Натомість, серед мобілізованих чи, тим паче, добровольців, не видно жодного родича тих, хто посилає на смерть або закликає йти вбивати українців.

Ще на самому початку оголошеної Путіним мобілізації, ведучий опозиційного проєкту «Популярна політика» обдзвонив синів російських топ-посадовців, представляючись службовцем військкомату. Сюрприз: ані син голови російського уряду Мішустіна, ані онук командувача Росгвардії Золотова приходити за повісткою не погодились. Навіть син доволі дрібного посадовця – речника Путіна Пескова - Ніколай дуже здивувався, що його потурбували.

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Владімір Соловьйов - один з найбрехливіших путінських рупорів – невтомно виправдовує російську агресію, закликає вбивати українців. Він - багатодітний батько, та двох своїх синів призовного віку відряджати на цю війну він не квапиться. 34-річний Олександр Соловьйов вчився у Лондоні і знімає рекламні ролики в Росії. Звісно, їхати до України на війну йому на думку не спадало.

Нещодавно в Мережу потрапили світлини ще одного сина Соловьйова – 21-річного Данііла. Він теж вчився у столиці русофобії – Лондоні, а в Росії намагався зробити модельну кар’єру. Фото юнака у білявих локонах, з яскравим манікюром - рекламна зйомка для московської перукарні - викликали у користувачів соцмереж неабиякий резонанс. Адже Соловьйов-старший, як заведено в путінській Росії, показово ненавидить ЛГБТ.

Звісно ж, жодних пояснень, чому його власні сини не поспішають в окопи, Соловьйов давати не став. Натомість він напустився на російські ж медіа, які розповіли про його гламурного сина, зі звинуваченнями.

Ще один оспівувач російських воєнних злочинів, який співає за гроші, буквально - Олегу Газманову лише цьогоріч з російського бюджету надали 17 млн рублів на патріотичні пісні, що мають спонукати молодих росіян швидше бігти на смерть. Хоча своїх дорослих синів відправляти слідом він, звісно, і не думає. “Мій старший син, йому 41 рік, він не раз уже виїжджав, туди, де наші хлопці б'ються, як музикант! Він не служив, він не має таких навичок”, - каже Газманов.

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Один із найбільш оскаженілих прихильників війни актор і поп-розстрига Іван Охлобистін також має кровиночку призовного віку. Однак його 22-річний син Василь теж не в окопах. Він навчається у Москві на сценариста, поки його татусь корчиться у спазмах несамовитого патріотизму на публіці.

Скандал стався і у родині російського міністра оборони Шойгу. Його зять - фітнес-тренер Олексій Столяров лайкнув антивоєнний пост опозиційного журналіста Юрія Дудя, а обурену цим Зет-патріотку у коментарях обізвав Зет-бидлом та порадив їй самій йти на фронт. Разом з дружиною - донькою Шойгу, яка, до речі, бере активну участь у російській політиці, Столяров постійно відпочиває за кордоном. На його сторінках у соцмережах величезна кількість фото і відео з елітного відпочинку.

Та не лише вони. Жоден із російських пропагандистів або топ-посадовців, які женуть на війну чужих дітей, не відправив туди своїх власних. Ті ж росіяни, які взялись за зброю, тепер нерідко прозрівають, та назад їх уже ніхто не відпускає. Їм залишається лише записувати безпорадні звернення. “Командуванню байдужі наші життя! Просимо допомоги, звертатися більше немає куди”, - звучить у оприлюдненому зверненні росіян до Путіна.

Війна та "золота молодь": чим займаються діти російських топів під час СВО

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