"Діти щохвилини кличуть маму": у Києві в пологовому за дивних обставин померла 36-річна породілля

У Київському міському центрі репродуктивної та пренатальної медицини (четвертий пологовий будинок) померла 36-річна породілля після пологів. Тетяну Стрілець доставили до медзакладу через підвищення температури. Жінка народила мертву дитину, а на ранок померла сама. Рідні вважають, що трагедія сталася через недбалість лікарів. У пологовому триває розслідування.

Чоловік померлої Олександр Стрілець розповідає ТСН.ua, що Тетяна була на 36 тижні вагітності третьою дитиною. 13 липня жінка поскаржилася на самопочуття, в неї піднялася температура, тому вони викликали швидку. Жінку забрали в четвертий пологовий, що в Оболонському районі.

“Буквально за кілька годин скупився, все що потрібно було для дитини. Тоді мені зателефонувала дружина і каже, що дитина не дихає по УЗД. Народжуватиме сама, бо вони їй сказали, що викликатимуть, поставлять крапельницю, щоб викликати перейми. Я приїхав туди. Зрозуміло, що дитини немає… він ще народився. Ми з нею поспілкувалися”, – каже чоловік.

За словами Олександра, перед пологами лікарі просили підписати документ на утилізацію тіла дитини. Він відмовився і сказав, що вони з дружиною вирішуватимуть це вранці, після того, як народиться дитина.

Пологи минули нормально

“О першій ночі передзвонила мені дружина. Говорить, що в принципі пологи пройшли нормально. Але дитина мертва. На задньому плані сильно мене запевняли, що буде все гаразд, ми зараз їй ставимо якусь крапельницю і все буде чудово. Дружина сказала, що все гаразд, їхати не треба. Ну і у нас їхати вже не можна, бо комендантська година. О сьомій ранку я почав дзвонити на телефон, вже ніхто не підіймав слухавку. А десь у районі 9-10 години вже передзвонили, сказали, що все…” – розповідає Олександр.

Чоловік каже, що був обурений спілкуванням із співробітниками пологового. Телефоном після звістки про смерть дружини йому сказали, що зараз до них їхати не треба – лише після того, як зроблять експертизу.

“Ну і, відповідно, ми розпочали свої дії. Поїхали пришвидшувати процеси експертизи. Як нам розповіли, що практично всіх хотіли вже “зарядити” грошима. Але лікарі не взяли на себе таку відповідальність. Написали, що вона померла від втрати крові, до неї ніхто не підійшов, ну і порвано всі жіночі органи. Від втрати крові люди без рук, без ніг залишаються живими. Як можна від втрати крові померти у пологовому будинку… Це маячня”, – каже чоловік Тетяни.

Він розповідає, що Тетяна хотіла народжувати в іншому пологовому, але не встигла підписати з ним документи. У серпні жінці мало б виповнитися 37 років. У неї залишилися двоє дітей – восьмирічна донька та трирічний син.

Рідні вважають, що лікарі хочуть приховати правду

“Нам одразу сказали, що у неї тромб відірвався легеневий, ми все фільмували на телефон. Але ми отримали висновок патологоанатома, яка виявилась фахівцем дуже порядним, написавши у висновку геморогічний шок, внутрішньочеревна кровотеча, розрив маткової частини шийки матки. Їй не була надана допомога фахово, її залишили у якійсь кімнаті, де стояло гінекологічне крісло на першому поверсі. Вона (лікарка – ред.) залишила двох неповнолітніх дітей без мами. Вони кожну хвилину запитують, коли прийде мама”, – розповіла родичка померлої Ганна Кнапиш.

Олександр вважає, що лікарі намагалися приховати справжню причину трагедії.

“У мене залишилось двоє дітей на руках. Одній вісім, малому буде чотири 31 числа. Я не знаю, як цим людям спиться. Вони спочатку сказали, що відірвався тромб і сказали сиди вдома, чекай, ми тут все “вирішуємо”. А тобі вже за фактом дадуть, що вони хочуть… приховати це все”, – вважає Олександр.

Що кажуть у пологовому

У медичному закладі, де сталася трагедія кажуть, що робили все можливе аби врятувати породіллю. Там розповідають, що вагітна жінка була доставлена до медичного закладу каретою швидкої допомоги з внутрішньоутробною загибеллю плода.

"Вагітній було призначено відповідне лікування, враховуючи всю клінічну картину", – розповіла сайту ТСН.ua виконувачка обов’язки директорки Київського міського центру репродуктивної та пренатальної медицини Оксана Голікова.

Пологи у жінки розпочалися майже одночасно з прибуттям до медичного закладу. Під час пологів, за словами медиків, у породіллі зберігалася температура і проводилося лікування.

"Жінка народила в той же день, на жаль, мертвого хлопчика. Крововтрата при родах була невелика, тому, згідно усіх наших протоколів, у післяпологовому періоді жінка знаходилася у пологовій залі. У жінки були звичайні післяпологові виділення. Тяжкий стан пацієнтки розвинувся раптово. Тому її транспортували до відділення реанімації, де проводили всі необхідні реанімаційні заходи. Але вони, на жаль, ефекту не дали і жінка померла", – розповідає ТСН.ua Оксана Голікова.

Зараз проводиться розслідування причин трагедії та якості надання медичної допомоги.

"Кінцевий висновок про причини і обставини смерті пацієнтки та можливі особливості перебігу хвороби можна буде зробити тільки після результатів відповідного дослідження. Звичайно, якщо провина лікарки буде доведена, то вона буде нести за це відповідальність згідно з чинним законодавством. На час службового розслідування лікарка відсторонена від виконання своїх професійних обов’язків", – зазначає Оксана Голікова.

Автори: Карина Бондаренко, Олександр Марущак.

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