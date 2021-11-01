Діти у небезпеці: що не так з реєстром педофілів і як зупинити збоченців

Діти у небезпеці: що не так з реєстром педофілів і як зупинити збоченців

Досі освітян навіть не повідомили про офіційний запуск цілого "реєстру педофілів". Ба, більше — закон не забороняє сексуальним збоченцям працювати з дітьми.

У селищі Благодатне на Волині затримали 63-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 7-річної дівчинки. Про те, що сталося, дитина наважилася розказати татові лише за кілька місяців. Чоловік одразу звернувся до поліції.

Його дружина померла рік тому, тож тато сам виховує двох доньок. Влітку, коли все сталося, був на заробітках. Діти лишалися із сестрою. У гаражі підозрюваного, де цей нелюд знущався над дитиною, знайшли речі, які підтверджували її розповідь. За джерелами ТСН факт зґвалтувань підтвердив і лікар. Чоловіка, на якого вказала дитина, затримали. Суд обрав 2 місяці під вартою без права внесення застави. Якщо вину доведуть, зловмисникові загрожує до 15 років ув’язнення.

Але що стається з тими, хто після відсидки з тюрми виходить? Відповідь мав дати так званий "реєстр педофілів", який почав працювати цього тижня. Цей реєстр мав би захистити наших дітей від тих, хто хтиво чатує під парканами шкіл, садків і дитячих таборів.

Журналіст ТСН Андрій Орляк поговорив із юристами, педагогами та лікарями і був буквально шокований результатом. Як насправді працює так званий "реєстр педофілів", хто до нього матиме доступ і чи відверне це дітей від небезпеки, йдеться 31 жовтня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Так, що це за такий небезпечний реєстр? Як він має рятувати дітей? Бо у фахівців вже є величезні побоювання, що зброя проти тих, хто кривдить дітей, може вдарити по зовсім іншій мішені. Реєстр називають дуже небезпечною зброєю в руках правоохоронців, а реальні душогуби і далі чатуватимуть на малечу.

Жахлива статистика

Звірства стосовно дітей вчиняються щодня. Реальна статистика жахає — лише за першу половина 2019-го було зафіксовано насильство над понад двома сотнями неповнолітніх хлопчиків та дівчаток, 50 дітей були убиті. І це лише зафіксовані випадки. Від того часу кількість розбещених, зґвалтованих і закатованих лише росла. Батьки жертв, активісти, правозахисники та юристи вимагали від влади реального механізму протидії.

"Введення реєстру осіб, які вчинили статеві насильство проти дітей, важливе. Адже перед тим, як приймати людину на роботу у дитячий заклад, потрібно буде брати виписку з цього реєстру. Тому що люди, які мають сексуальний потяг до дітей, воліють працювати саме в дитячих закладах", — пояснює колишня юристка-кримінологиня Ганна Маляр.

Як зупинити педофіла?

Хотіли, як у США — вийшло, як завжди

Планувалося, що у реєстр будуть вносити дані всіх, кого суд в Україні визнав винними у злочинах сексуального характеру стосовно неповнолітніх. Це ті, хто просто зараз за ґратами, і хто вже давно звільнився. До цих імен матимуть доступ усі правоохоронці і керівники усіх можливих установ, де є хоч якесь відношення до дітей. Наприклад, школи, дитсадки, дитячі будинки тощо. Аби, отримавши інформацію з реєстру, на гарматний постріл не підпустити до дітей душогуба чи ґвалтівника.

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За створення і роботу української версії такого реєстру проголосували депутати два роки тому. Тоді ж закон передбачив і збільшення терміну ув'язнення для всіляких нелюдів, що поглумилися над дітьми та хімічну кастрацію ґвалтівників неповнолітніх. Останнє забракували президент та депутати. А з усього проголосованого зараз реально мав запрацювати хіба що довгоочікуваний "реєстр педофілів". Зайнятися цим зобов'язали Міністерство юстиції.

Офіційна його назва – реєстр засуджених осіб, які скоїли злочини проти статевої свободи малолітньої особи. І це важливо, бо тут не йдеться лише про тих кого, хто є клінічним педофілом з точки зору психіатрів.

"Це є складовою частиною великого реєстру, який має назву "Єдиний реєстр засуджених та осіб, взятих під варту", — зазначає контролер реєстру Олександр Співак.

По суті, скандальний "реєстр педофілів" — це просто окремий маленький розділ на загальному внутрішньому сайті засуджених. Доступ до нього надається виключно правоохоронцям.

"Нам обіцяли, що буде як Америці чи Європі. Але досвід США полягає в тому, що як тільки людина заселяється в новий квартал — вона подає свої дані. І одразу її перевіряють. І всі люди — вчителі, сусіди — знають, що він чи вона були засуджені за злочини сексуального характеру. От, для цього мав би бути цей реєстр", — наголошує провідний експерт Харківського інституту соціальних досліджень Андрій Черноусов.

Що не так з реєстром

За словами ексначальника Управління кримінальної міліції у справах дітей Олексія Лазаренка, насправді система нічого не змінила, адже обліки осіб, які вчиняли злочини проти дітей, були завжди.

Ну, а після пояснень у Мін’юсті стає зрозуміло, що ця довгоочікувана зброя проти педофілів навіть не холостими стріляє. Вона взагалі незаряджена. Бо реєстр функціонує у тестовому режимі. Більше того — не лише знайти, а навіть внести туди реального засудженого збоченця складно.

"Навіть людей, які засуджені за ці злочини, Мін’юст не може внести у цей реєстр. Є ще одна процесуальна перепона: у рішенні суду, у вироку має бути чітко передбачено, що крім санкції людину потрібно внести до реєстру",— пояснює заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

Суддя, відправляючи педофіла за ґрати, окремо не наказав, бо й не міг раніше, щоб внести дані в реєстр педофілів. А без цього рішення нема й педофіла у реєстрі.

Працевлаштовані збоченці

Але як діяти директорам шкіл, садків, дитячих таборів і гуртків, якщо раптом виявиться , що до них на роботу влаштувався сексуальний збоченець? Досі для людей, які влаштовувалися на роботу з дітьми, закон не вимагав навіть довідки про судимість.

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"Цього немає в переліку. В переліку є документи від психіатра. Це важливо, щоб чоловіки були в школах. Але коли я беру на роботу вчителя-чоловіка, я придивляюся. Ви розумієте, це тільки інтуїція моя. І мій досвід може мені підказати, але можна і прогадати. Це величезний ризик", — розповідає директорка приватної школи Олена Кухаревська.

Але досі освітян навіть не повідомили про офіційний запуск цілого "реєстру педофілів". Ба, більше — закон не забороняє сексуальним збоченцям працювати з дітьми.

"Немає ніякої законної підстави відмовити йому (педофілу — Ред.) у прийнятті на роботу. І він піде в суд, оскаржить це рішення і отримає компенсацію від держави. Для того, щоб реєстр запрацював, необхідні зміни в кримінально-процесуальному кодексі", — підсумовує Черноусов.

Отже, разом з ухваленим законом про так званий "реєстр педофілів" жоден законотворець не врахував, що буде далі, крім просто імен злочинців у списку.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції запускає єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини сексуального характеру щодо дітей.

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