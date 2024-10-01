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Діти з інтернату під Львовом шокували заявою про побиття та секс-насильство: що кажуть директор і вихователі

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Діти з інтернату під Львовом шокували заявою про побиття та секс-насильство: що кажуть директор і вихователі

Інтернат, в якому стався скандал

Вихованці закладу нердноразово скаржились на інциденти.

У Львівській області спалахнув гучний скандал: вихованці інтернату звинуватили директора у знущаннях та сексуальному насильстві. Чоловік усе це заперечує. 

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 

Кореспондентка ТСН Марія Кужик побувала в інтернаті, де стався скандал. Це недалеко від Львова. Там перебувають діти-сироти, діти, які позбавленні батьківського піклування та діти з особливими потребами. Загалом тут є орієнтовно 60 вихованців. 

Наразі відомо, що створена моніторингова група, яка вивчає скарги дітей. Неповнолітні розповідають, що директор бив їх палицями, погрожував відправити до психлікарні, якщо не виконуватимуть його наказів. Є свідчедчення про сексуальне насильство. 

"Моніторингова група зафіксувала ряд порушень. Ми ще не бачили звіту моніторингової групи", - каже заступник голова Львівської ОВА Олександр Кулепін. 

Інтернат, де стався скандал / ©
Інтернат, де стався скандал

Директор інтернату на час слідства відсторонений від роботи, працівники на камеру відмовляються спілкуватись. Проте свого керівника підтримують. 

"То все брахня. Ніхто не бігає з палками арматурними. Такого не може бути. Діти є діти, вони дуже складні", - каже одна із працівниць інтернату. 

Раніше діти скаржились на перебування в інтернаті. Тоді поліція "порушень не знайшла". Тепер дітей, які скаржились на керівництво інтернату відселили. Директор закладу заявив, що "не вважає себе винним". 

"Вибачте, я не коментую це, бо займається слідство. Себе не вважаю винуватим", - каже директор інтернату. 

Заява директора закладу / ©
Заява директора закладу

У Львівській ОВА кажуть, що довести сексуальне насильство буде дуже складно, бо тут слово директора проти слів дітей. 

Скандал на Львівщині! Вихованці інтернату звинуватили директора в насильстві та домаганнях!

Скандал на Львівщині! Вихованці інтернату звинуватили директора в насильстві та домаганнях!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 30 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

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