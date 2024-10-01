Діти з інтернату під Львовом шокували заявою про побиття та секс-насильство: що кажуть директор і вихователі

У Львівській області спалахнув гучний скандал: вихованці інтернату звинуватили директора у знущаннях та сексуальному насильстві. Чоловік усе це заперечує.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Кореспондентка ТСН Марія Кужик побувала в інтернаті, де стався скандал. Це недалеко від Львова. Там перебувають діти-сироти, діти, які позбавленні батьківського піклування та діти з особливими потребами. Загалом тут є орієнтовно 60 вихованців.

Наразі відомо, що створена моніторингова група, яка вивчає скарги дітей. Неповнолітні розповідають, що директор бив їх палицями, погрожував відправити до психлікарні, якщо не виконуватимуть його наказів. Є свідчедчення про сексуальне насильство.

"Моніторингова група зафіксувала ряд порушень. Ми ще не бачили звіту моніторингової групи", - каже заступник голова Львівської ОВА Олександр Кулепін.

Інтернат, де стався скандал

Директор інтернату на час слідства відсторонений від роботи, працівники на камеру відмовляються спілкуватись. Проте свого керівника підтримують.

"То все брахня. Ніхто не бігає з палками арматурними. Такого не може бути. Діти є діти, вони дуже складні", - каже одна із працівниць інтернату.

Раніше діти скаржились на перебування в інтернаті. Тоді поліція "порушень не знайшла". Тепер дітей, які скаржились на керівництво інтернату відселили. Директор закладу заявив, що "не вважає себе винним".

"Вибачте, я не коментую це, бо займається слідство. Себе не вважаю винуватим", - каже директор інтернату.

Заява директора закладу

У Львівській ОВА кажуть, що довести сексуальне насильство буде дуже складно, бо тут слово директора проти слів дітей.

Скандал на Львівщині! Вихованці інтернату звинуватили директора в насильстві та домаганнях!

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