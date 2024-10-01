Діти з інтернату під Львовом шокували заявою про побиття та секс-насильство: що кажуть директор і вихователі

Вихованці закладу нердноразово скаржились на інциденти.
У Львівській області спалахнув гучний скандал: вихованці інтернату звинуватили директора у знущаннях та сексуальному насильстві. Чоловік усе це заперечує.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Кореспондентка ТСН Марія Кужик побувала в інтернаті, де стався скандал. Це недалеко від Львова. Там перебувають діти-сироти, діти, які позбавленні батьківського піклування та діти з особливими потребами. Загалом тут є орієнтовно 60 вихованців.
Наразі відомо, що створена моніторингова група, яка вивчає скарги дітей. Неповнолітні розповідають, що директор бив їх палицями, погрожував відправити до психлікарні, якщо не виконуватимуть його наказів. Є свідчедчення про сексуальне насильство.
"Моніторингова група зафіксувала ряд порушень. Ми ще не бачили звіту моніторингової групи", - каже заступник голова Львівської ОВА Олександр Кулепін.
Директор інтернату на час слідства відсторонений від роботи, працівники на камеру відмовляються спілкуватись. Проте свого керівника підтримують.
"То все брахня. Ніхто не бігає з палками арматурними. Такого не може бути. Діти є діти, вони дуже складні", - каже одна із працівниць інтернату.
Раніше діти скаржились на перебування в інтернаті. Тоді поліція "порушень не знайшла". Тепер дітей, які скаржились на керівництво інтернату відселили. Директор закладу заявив, що "не вважає себе винним".
"Вибачте, я не коментую це, бо займається слідство. Себе не вважаю винуватим", - каже директор інтернату.
У Львівській ОВА кажуть, що довести сексуальне насильство буде дуже складно, бо тут слово директора проти слів дітей.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 30 вересня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО
Читайте також: