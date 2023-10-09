Діти з-під Чернігова рік плетуть маскувальні сітки: волонтерка з Австрії зробила їм несподіваний подарунок

Діти були дуже раді можливості піти в гори.

75-річна австрійка Ґрета Ґраз допомогла українським волонтерам організувати відпочинок для дітей з-під Чернігова, які щодня впродовж року плетуть маскувальні сітки на фронт. Жінку дуже розчулила історія маленьких волонтерів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Кужик.

Австрійка організувала 20 дітям з Чернігівщини похід у гори. Це - перша їхня мандрівка від початку війни.

Діти із батьками йшли пішим маршрутом до Скель Довбуша. Історію легендарного опришка дізналися напередодні з фільму. Кажуть, хоч йти важко, але активний відпочинок - це добре. Для батьків, які супроводжують дітей, шлях теж виснажливий.

Похід на Скелі Довбуша

Цю пригоду дітям організували волонтери з Австрії. Юля Мальчевська виїхала туди після окупації. Про пережите досі згадує з жахом. На чужині Юля познайомилася з місцевими жителями і з того часу разом з ними допомагає тим, хто цього потребує вдома.

Саме під час передачі допомоги вона дізналася про дітей, які вже багато місяців плетуть сітки для військових. Вони налагодили у гаражі ледь не справжнє виробництво. Наймолодшому волонтеру - 8, найстаршому - 17 років. За рік діти сплели 170 сіток різних розмірів. Кажуть, коли замовлення термінові - лишаються їх плести до глибокої ночі

"Спочатку мене відправляла мама, бо я не хотів. Зараз мама приходить з роботи і мене вже як годину нема вдома. Мені подобається туди ходити, бо там мої друзі, ми разом допомагаємо нашій армії", - каже волонтер Денис Худабович.

Як діти плетуть маскувальні сітки

Коли цю історію дізналася від Юлі 75-річна австрійка Ґрета Ґраз, то вирішила допомогти дітям. Вона організувала вечірку, на якій зібрала гроші на відпочинок для юних волонтерів. Вона каже, що дуже рада тому, що діти пішли в гори.

Цей відпочинок, кажуть діти, додав їм ще більше сил гуртуватися та допомагати війську. Скелі Довбуша і краєвиди, які відкриваються з них вразили маленьких туристів.

"Рік ми вже плетемо сітки і така монотонна однакова робота і дітки вже втомилися. А активний відпочинок це - добре", - каже волонтерка Анна Мальковець.

Але, зізнаються діти, вони вже скучили за рідним гаражем. Тож після повернення додому - обіцяють одразу взятися за нові замовлення, на які вже чекають бійці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 75-річна австрійка подарувала дітям з Чернігівщини відпочинок у горах!

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