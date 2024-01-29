"Діти задихаються в лікарнях": яка хвороба атакує Київ і чому не зачиняють школи

Чиновники розповіли, за яких умов у навчальних закладах можуть ввести карантин.

У Києві різко зростає кількість дітей, які хворіють на грип та коронавірус. У соціальних мережах батьки розповідають про величезну кількість хворих школярів.

Наприклад, з 25 учнів на навчання приходять лише 5 і при такій ситуації у школах чомусь не запроваджують карантин, хоча раніше оголошували карантинні обмеження навіть на рівні класів, переводячи дітей на віддалену форму навчання.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, що відбувається і чому чиновники не поспішають з карантином.

Що кажуть батьки?

Батьки переконані, що такий спалах захворюваності стався через тривале перебування дітей у бомбосховищах під час повітряних тривог, адже це закриті приміщення, а діти у них перебувають по 2-3 години.

"У нашому класі масово хворіють діти. Минуло тижня було десь учнів 5 з 25, всі інші – з кашлем, температурою. Дві дівчинки потрапили до лікарні, вночі різко почали задихатися. Думаю, одна з причин цьому – тісне бомбосховище, куди спускаються діти під час тривог. Але ще одна причина – відсутність карантину в школі. Діти хворіють один за одним постійно, приносять інфекцію додому, нездужають і батьки. Невже не можна ці ланцюжки хвороб переривати, припинивши навчання хоча б на два тижні чи перейти на онлайн-заняття, тим паче такий досвід є, це все відпрацьовано ще під час пандемії", - розповіла ТСН.ua мама першокласниці Тетяна, яка навчається в одній зі шкіл Дніпровського району Києва.

Діти інфікуються через тривале перебування в укриттях / колаж ТСН.ua

Що кажуть в КМДА

У мерії з цим не погоджуються. На минулому тижні Валентин Мондриївський, заступник голови КМДА заявив, що ситуація із захворюваністю школярів Києва на ГРВІ контрольована, і причин переводити школи в онлайн-режим немає. Він зазначив, що захворювання у дітей сезоне та проходить у легкій формі.

Втім, чиновник підкреслив, що у столиці відстежують ситуацію із ГРВІ, і в разі проходження епідемічного порогу прийматимуть рішення щодо карантинних заходів залежно від ситуації – в окремих школах, районах чи в місті загалом.

У Департаменті науки і освіти КМДА додають, що рішення про карантин у зв’язку зі спалахом захворювання приймають лікарі.

"Саме медики дають рекомендації про закриття та запровадження карантину у закладах освіти на території Києва. Вони, опираючись на наявні дані, можуть сказати чи є підстави для запровадження загального карантину, чи їх наразі немає. Також медики надають рекомендації про запровадження карантину по окремих навчальних закладах", - пояснюють ТСН.ua у Департаменті.

В КМДА не бачать причин для карантину в школах / Фото: УНІАН

Що кажуть у Держпродспоживслужбі

В ГУ Держпродспоживслужби Києва кажуть, що Міністерством охорони здоров’я визначені пороги захворюваності для кожного регіону.

"В залежності від перевищення цих порогів та епідеміологічно значимих показників, рішення про запровадження карантину самостійно приймаються місцевою владою. Сьогодні таких критичних порогів ще не досягнуто, але фіксується дуже стрімке зростання захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус, як серед дітей так і дорослих", - розповідає сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник ГУ Держпродспоживслужби Києва.

Стартують профілактичні рейди

До речі, від 29 січня у столиці будуть посилені профілактичні заходи у місцях масового скупчення людей.

"Розпочинаємо проведення рейдів по столичних школах, дитячих садочках, вищих навчальних закладах, медичних установах. Їх мета – дотримання протиепідеміологічних режимів. Будемо перевіряти правила дотримання маскового режиму у приміщеннях, а також дотримання правил допуску людей до роботи. На жаль, правило: "захворів – сиди в дома та не інфікуй оточуючих", сьогодні не працює. Роботодавці закривають на це очі. Тому будемо з ними проводити бесіди та рекомендувати так не робити", - зазначає Олег Рубан.

Найчастіше у Києві фіксують грип А / колаж ТСН.ua

Інфекція з укриття

За словами начальника Держпродпоживслужби Києва, на ріст захворювання вплинули затяжні повітряні тривоги.

"Бомбосховища – це закриті приміщення. Потрапляння збудника від інфікованої людини в укритті викликає миттєву передачу інфекції іншим людям. Тому цю ситуацію теж будемо вивчати та моніторити", - пояснює Олег Рубан.

Він додає, що у Києві ситуацію з ростом захворюваності контролює Київський міський центр контролю та профілактики хвороб. Якщо виникне загрозлива ситуація, керівником центру буде зроблена відповідна заява.

Киян закликають носити захисні маски / Фото: Associated Press

Що каже головний санлікар Києва

За інформацією Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, захворюваність у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 40,3%.

Керівник центру та головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак запевняє, що захворюваність у столиці ще не дійшла до епідпорогу.

"Ми звертаємося до управлінь освіти аби вони щоденно інформували про кількість хворих дітей, щоб чітко розуміти ситуацію. Захворюваність збільшується. Вона зростає саме за рахунок дитячого населення. Але поки не йдеться про карантин. Ми ініціюємо проведення засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС, готуємо листи на КМДА, де прописуємо проведення відповідних профілактичних заходів. Якщо буде перевищено епідпоріг, тоді запроваджуватимемо більш дієві заходи", - розповів ТСН.ua Сергій Чумак, головний санітарний лікар Києва.

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