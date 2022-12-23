Діти запам'ятовують атмосферу: психологи порадили, як правильно обрати і подарувати малечі подарунок

Попри значне напруження останніх днів, пов'язане з обстрілами Росією українських територій, психологи кажуть, що святкові заходи й подарунки в цей час дітям особливо потрібні, йдеться в ТСН.

Знати вподобання дитини, коли обираєш дарунок - і добре, і правильно. Варто лише пам'ятати, що в цих дарунках найважливіше не їхній розмір і не вартість. “Подарунки, перш за все, несуть світло, якого зараз дуже не вистачає, віру в диво. І неважливо, що ви розповідаєте: це святий Миколай чи Санта приносить, чи ви кажете дитині, що ви власноруч купуєте подарунки, але це певна атмосфера. Тут не стільки потрібен подарунок, а особливо не важлива його вартість, як важливо саме створення дива. Діти запам'ятовують атмосферу”, - переконує психологиня Марія Сичинська.

Саме зараз, каже психологиня, ця атмосфера неабияк потрібна. Навіть якщо дитина не зовсім розуміє, в який складний час ми живемо, вона відчуває це через батьківські хвилювання, повітряні тривоги, або поруйновані будинки довкола, які більше чи менше, але можна побачити майже по всій країні. Тому атмосфера свята - надважлива. “Коли ви не просто подарунок вручили і пішли собі займатися сніданком або ще чимось, а коли ви разом його розпаковуєте, коли ви презентуєте…” - радить психологиня.

Між іншим, не варто й обмежувати дітей так званими категоріями - "іграшки для хлопчиків" або "іграшки для дівчаток": і ті, й інші не проти подекуди відкласти ляльки і взятися до машинок або навпаки, - і це є нормально.

Часи війни вплинули і на світ іграшок. “Зараз зріс загальний рівень патріотизму, тож люди купують м'які іграшки - літачки “Мрія” або пес Патрон. На піку популярності ті самі тренди, що були й минулого року. Це ляльки Барбі, конструктори “Лего”, набори для малювання та ліплення”, - розповідає директорка іграшкового магазину Наталія.

Чудовою ідеєю, і не просто до конкретної дати, а загалом на святковий період може стати щось, зроблене власноруч. Як приклад - адвент-календар із мішечками, в яких завдання і подаруночок, їх можна відкривати щоранку.

Не зайвим хіба буде нагадати: яким би подарунок не був, він має відповідати віку дитини, аби не було дрібних деталей, які можуть проковтнути (це для найменших), або шкідливих речовин чи матеріалів, що може нашкодити диханню або подразнювати шкіру дитини. Дитячі подарунки для дорослих - то відповідальність не лише за безпеку і гарні враження малюка, а, можливо, і за спогади, які залишаться з дитиною на довгі роки.

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