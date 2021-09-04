Дитина блювала кожні 15 хвилин: батьки учнів столичної гімназії повідомили про масове отруєння дітей у школі

За словами матері, однієї з учениць, занедужало щонайменше 50 школярів.

Не встиг розпочатися новий навчальний рік, як батьки однієї зі шкіл у Києві, повідомили про "масове отруєння дітей".

Також читайте Дітям стало зле: у Чернігівській області чотирьох вихованців садочку госпіталізували з отруєнням

Як ТСН.ua розповіла мама учениці 2-го класу Анастасія, її дитині стало погано 3 вересня і дівчинку забрали зі школи з температурою та нудотою, а за цю ніч у їхньому класі ще 5 дітей почали скаржитися на такі ж самі симптоми, схожі на отруєння.

"Вчора зранку вчителька у групі у Вайбері запитала, чи все у діток нормально, чи не болить у них живіт. Ніби у всіх все було добре. А вже о 9:30 ранку мені телефонує вчителька і говорить, що моїй дівчинці погано, вона блює, забирайте. Ми прибігли, забрали і ось від 9:30 ранку і до 22:00 моя дитина рвала і у неї температура. Почала писати батькам. Батьки з нашого класу мовчали, потім я дізналася - у сусідньому по кабінетах класі 10 дітей мають такі ж симптоми. А далі пішло-поїхало - мами масово у групах почали писати про подібний стан дітей. Я думаю, що понад 50 дітей у нас наразі з такими симптомами. Тобто у нашому класі, у паралельному 2-му, у сусідньому 3-му є декілька випадків, у 4-му є, 11-му, та 8-му класах", - розповіла Анастасія.

Щодо реакції адміністрації школи, то за словами жінки, там просили не піднімати паніку, не розповсюджувати інформацію і повідомили, що наразі чекають результатів аналізів, які напередодні у школі взяли фахівці.

"Шановні батьки! Адміністрація та педагогічний колектив повідомляє, що вчора було проведено 4-ма різними комісіями всі лабораторні дослідження відповідно до чинного законодавства України в їдальні. На жаль, станом на сьогоднішній день, результатів ще немає, тобто підтвердження харчового отруєння відсутні. З боку технічних працівників гімназії вживаються всі заходи щодо нерозповсюдження інфекції/вірусу, а саме: дезінфекція та кварцування всіх приміщень гімназії", - цитує слова адміністрації школи Анастасія.

Також читайте Масове отруєння дітей у таборі в Львівській області: медики назвали ймовірну причину інтоксикації

Також жінка додає, що їхня лікарка, до якої вони зателефонували, припускає, що діти могли підчепити вірус.

"Я зателефонувала нашій лікарці, вона сказала, що чула, що у нашій школі є такі випадки. Зателефонувала, оскільки фізично не могла відвести доньку до лікарні, оскільки вона блювала кожні 15 хвилин. Лікарка каже, що 90% це вірус. Діти різного віку, у їдальню вони ходять по черзі, моя дитина не харчується у шкільній їдальні взагалі. Тому напряму з їдальнею я не можу це пов'язати. Але це може свідчити про те, що це вірус, який передається, можливо, повітряно-крапельним способом", - говорить мама учениці 2-го класу.

Нагадаємо, у Менській територіальній громаді на Чернігівщині отруїлися четверо дітей віком від 3 до 5 років. Трьом хлопчикам та одній дівчинці стало зле ввечері 20 серпня. Їх госпіталізували до лікарні. Попередньо встановлено, що усі четверо дітей відвідують один і той самий садочок.

Новини України: масове харчове отруєння дітей у Львівській області міг спричинити плов

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання