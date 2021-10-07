Дитина із поліомієлітом може вже не почати ходити: на неї чекають роки реабілітації

Дитина із поліомієлітом може вже не почати ходити: на неї чекають роки реабілітації

Батько сімейства повідомив, що не вакцинували дітей не через релігію, а такий у них з дружиною власний вибір.

Поліовірус виявили у сімох дітей однієї сім’ї з Рівненського району. Однак старші почуваються здоровими, симптомів захворювання у них поки не виявили. Хоч вони є носіями вірусу, але він тяжко вражає насамперед маленьких дітей. Як їхня наймолодша сестричка.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Дівчинка, якій рік і чотири місяці, розвивалася нормально, вже ходила та раптом не змогла звестися на ніжки. «Звернулися за медичною допомогою, бо дитинка не могла ходити. Лікарі діагностувала парез нижніх кінцівок, не піддавалась лікуванню ця дитина. Направили відповідні дослідження, направили матеріали до рефереслабораторії європейських колег в місті Гельсінки», - розповідає в.о. генерального директора Рівненського центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов.

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Там і підтвердили в дитини поліомієліт. Три тижні дівчинку лікували в обласній лікарні. Спостерігалася позитивна динаміка. Однак наслідки цього захворювання незворотні. Медики наразі не можуть прогнозувати, чи ходитиме дівчинка.

«У дитини попереду ще не один курс відновного лікування, реабілітація. Будемо намагатися зробити усе, щоб вона ходила. Можливо й не один рік, бо досить серйозне захворювання», - розповідає завідувачка центру відновного лікування для дітей з органічними ураженнями ЦНС Лілія Зорук.

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Водночас фахівці проводять розслідування, де діти могли підхопити цей штам поліовірусу. Також встановлюють контактних, особливо нещеплених дітей, зокрема у школі, щоб їх обстежити. Однак у закладі будь-що коментувати відмовилися, зачинили двері. Та у селі розповіли, що повідомили у батьківські групах.

«Там говориться, лише для нещеплених дітей, що утримуватися від навчання, на дистанційне навчання перевели, якісь аналізи беруть», - розповідає місцева мешканка.

У сім’ї, де у семи дітей виявили поліомієліт всього десятеро дітей. Усі вони були невакциновані. Спершу повідомлялося, що батьки відмовлялися від щеплень через релігійні переконання. Та згодом батько сімейства повідомив, що це не через релігію, а такий в них з дружиною власний вибір.

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