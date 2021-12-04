Стікав кров'ю: працівник СБУ врятував життя підлітку, ногу якого затягнуло під лезо у мотоблоці

Стікав кров'ю: працівник СБУ врятував життя підлітку, ногу якого затягнуло під лезо у мотоблоці

Якби не професійна допомога співробітника СБУ - дитину просто б не довезли живою, кажуть медики.

На Кіровоградщині 15 -річного хлопця врятував співробітник СБУ. Підліток допомагав сусідові на городі і його ногу затягнуло під лезо у мотоблоці. Дитина стекла б кров‘ю, якби повз не проходив спецпризначенець. Він умів накладати джгут і мав його про собі.

Про це 4 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Того дня школяр Костянтин Бращенко допомагав своєму сусідові обробляти город. Хлопець і не зрозумів – як нога потрапила під диск культиватора.

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"Все, що я пам'ятаю – це сильний біль. Це словами взагалі не пояснити", - розповідає хлопець.

В цей час вулицею йшов боєць СБУ, який приїхав у відпустку до батьків. Він почув крики дитини і побіг на допомогу. Швидко затягнув ногу, з якою фонтанувала кров, джгутом - чоловік носить його із собою завжди - навіть в мирному житті - та наклав саморобну шину. Потім рятівник розібрав мотоблок і звільнив зламану у чотирьох місцях кінцівку. Разом з врятованим підлітком спецпризначенець поїхав до лікарні. Дорогою - не давав дитині відключитися. Ногу Кості врятували в Новоукраїнській районній лікарні. Тут йому зробили дві операції і перелили понад літр крові.

Новини України: в Кіровоградській області співробітник СБУ врятував 15-річного хлопця

Якби не професійна допомога співробітника СБУ - дитину просто б не довезли живою, кажуть медики. Батько врятованого юнака вважає справжнім дивом, що спецпризначенець проходив саме їхньою вулицею, саме в той момент.

Костю вже виписали з лікарні. Він потроху вчиться ходити на милицях. У хлопця попереду ще одна операція – медики видалять металеву конструкцію, що фіксує кістки. Потім на нього чекає тривала реабілітація, яку обіцяє оплатити Кіровоградське управління СБУ. А свого колегу-рятівника обіцяють представити до державної нагороди.

Нагадаємо:

Двоє поліцейських з Івано-Франківщини урятували маленьку дитину, яка впала в озеро. Сталося усе у столичному парку, де копи гуляли у свій неробочий час. Кажуть, випадково побачили у воді дитячу куртку, розгледіли, що там є дитина і кинулися у воду її рятувати.

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