Дитина викликала поліцію, але ті не приїхали: на Чернігівщині знайшли чоловіка, який вбив дружину і місяць переховувався

Дитина викликала поліцію, але ті не приїхали: на Чернігівщині знайшли чоловіка, який вбив дружину і місяць переховувався

Чоловік розповів, що вбив жінку через ревнощі.

У селі Кладьківці Чернігівської області в хліві закинутого обійстя знайшли 44-річного чоловіка, який ще місяць тому вбив дружину і переховувався.

Про це 13 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Підозрюваного у вбивстві знайшли родичі покійної, які і викликали поліцію. Чоловіка затримали. За даними слідства, він на очах у 4 дітей вбив їхню матір. Того вечора 9-річний син телефонував до поліції із повідомлення про те, що батько жорстоко б'є матір. Проте дитина назвала стару назву вулиці і копи не змогли знайти будинок.

У Чернігівській області відшукали підозрюваного у вбивстві цивільної дружини

Підозрюваний місяць переховувався у полях та закинутих приміщеннях. Коли його затримали, розповів, що жінку вбив через ревнощі.

"Поліцейські встановили, що 44-річний підозрюваний майже місяць переховувався у навколишніх полях. За словами чоловіка, він харчувався переважно яблуками, а спав у ємності з-під добрив. Поліцейські затримали підозрюваного, йому загрожує до 15 років позбавлення волі", - каже речниця поліції Чернігівщини Наталія Слабеняк.

Нагадаємо

На Чернігівщині на очах дітей чоловік забив до смерті свою цивільну дружину. Допомоги від поліції, на яку розраховували діти, не дочекалися.

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