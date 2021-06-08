Дитина викликала поліцію: у Житомирській області чоловік через 23 тис. грн розстріляв родину, подробиці

Чоловік загинув на місці трагедії, його дружина в тяжкому стані.

Чоловіка, який розстріляв подружжя на Житомирщині, затримали. Постріли пролунали вночі у селі Грубському. Стріляли з автомата Калашникова по хаті, де жила родина з донькою. 46-річний чоловік загинув на місці, за життя його 39-річної дружини нині борються лікарі. 12-річна донька, яка спала в іншій кімнаті, лише дивом не постраждала.

Про це 8 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Хата, в якій розстріляли подружжя, стоїть на околиці села. У будинку зараз згорьовані родичі. Вже відомо, що в людей почали стріляти з вулиці, з вікна, коли вони лягли спати.12-річна донька подружжя в цей час була в іншій кімнаті і спати ще не лягла.



"Вона не спала, каже я два рази почула вистріли. То вона бідна і не знала, що вже не має батька", - кажуть родичі родини.



Саме дівчинка і викликала швидку та поліцію. Зловмисник до їхнього приїзду вже втік. Чоловіку медики допомогти не змогли, від поранень він помер на місці. Жінку госпіталізували, вона у вкрай тяжкому стані.



"З множинними проникними вогнепальними пораненнями черевної порожнини, з травматичним переломом тазової кістки. Органи тазу і черевної порожнини – роздроблені, були пошматовані. Важко визначити кількість поранень", - каже заступниця головного лікаря Коростишівської лікарні Олена Гайсюк.

Новини України: чоловіка, який розстріляв подружжя у Грубському, затримали

Слідчі тим часом встановили, що подружжя розстріляли з автомата Калашникова.



"На місці події слідчі вилучили ряд речових доказів, у тому числі гільзи калібром 5,45", - каже начальник ГУНП у Житомирській області Юрій Олійник.



У селі про загиблих кажуть лише хороше, вони були роботящі і непитущі. Виховували двох доньок, старша вже вчиться у ВНЗ і живе окремо. 39-річна мати доглядала за господарством. Її 46-річний чоловік - колишній лісник, останнім часом працював за кордоном.



Єдине, кажуть сусіди, чули, що чоловік напозичав грошей, можливо тому і їздив на заробітки, аби віддати борг.



"Горе страшне. Тиша вночі, тут ніде нікого не видно, а тут таке сталось", - каже сусідка родини Валентина Осолінська.



Вже надвечір у поліції повідомили, що стрілка затримали. Йому 59 років, він мешканець сусіднього села. Версія боргу підтвердилася.



"Злочин він вчинив, у зв'язку з тим що у загиблого був борг у 23 тисячі доларів США. Вилучено мотоцикл, на якому він пересувався, автоматичну зброю, а також 2 гранати РГД 5", - каже начальник ГУНП у Житомирській області Юрій Олійник.



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йому обиратимуть завтра.

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