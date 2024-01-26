"Дитина вже 30 годин у дорозі": що відбувається на кордоні через хакерську атаку на систему "Шлях"

В "Укртрансбезпец"і пояснюють, що нині завершується процес налаштування передачі даних з іншими Системами.

У п'ятницю, 26 січня, система "Шлях" та сайт "Укртрансбезпеки" запрацювали у штатному режимі після технічного збою, який стався у четвер, 25 січня.

Про це повідомили у Державній службі України з безпеки на транспорті "Укртрансбезпека".

Що розповідають люди

Користувачі повідомляли у Мережі, що деякі автобуси стояли на пунктах пропуску по 10 годин.

"Дитина вже 30 годин у дорозі..."

Користувачка Ольга Шевченко розповіла у Facebook, як її 19-річна донька, яку вона відправила після канікул до Талліна. застрягла на блокпосту біля ПП "Угринів". Дитина – вже 30 годин в дорозі.

"Відправила вчора вранці доньку до Таллінна після канікул бусиком з перевізником (щоб без пересадок з сумками). З 19:00 вчорашнього дня через "Шлях", що злетів, вони стояли на блокпості біля ПП "Угринів". Деякі автобуси стояли на той момент близько 10 годин. Вранці "Шлях" начебто піднявся і їм вдалося навіть заїхати на територію ПП, але тепер понад 3,5 години вони стоять усередині, оскільки незрозуміло, чи запрацював "Шлях", чи ні. І ніде неможливо отримати якусь правдиву інформацію", – написала жінка.

Ольга додає, що перевізник та групи ПП у телеграмі кажуть, що водіїв-чоловіків пропускають лише за умови вручення повістки, незважаючи на вік (25 років) чи наявність трьох дітей, чи інших варіантів. Мовляв, бери повістку та їдь.

"Туалет у ПП коштує 40 грн. Дочка в дорозі вже 30 годин майже без сну, а що можна зробити і як допомогти, не розумію", – пише розгублена мати.

Жінка зазначає, що бусик із пасажирами стоїть на кордоні Україна-Польща. Єдиний варіант – перейти кордон пішки і щоб їх у Польщі забрали та везли далі. Але перевізник у Польщі зараз бусів не має. "Перекладними їхати не варіант – сумки, втома", – додає вона.

"Навіщо говорити, що система працює у штатному режимі, якщо вона не працює і навіщо з ПП робити ТЦК?" - задає жінка риторичне запитання.

"Ми з дітьми не потрапили на літак"

Інша користувачка Тетяна Федоренко пише, що вона з дітьми на встигла на літак.

"Ми з дітьми так не потрапили на свій літак. Але то було на 10 годин менше, а 30 годин – це взагалі пекло! Швидше ій проїхати кордон і відновитися", – написала вона.

"Сайт то працює, але заявку зробити неможна!"

Користувач Іван Бузян повідомив, що сайт "Укртрансбезпеки" працює, але заявку зробити неможна.

Що кажуть в "Укртрансбезпеці"

В "Укртранзбезпеці" ситуацію, що склалася, коментують наступним чином: "Сайт та Система працюють. Зараз здійснюється процес налаштування передачі даних з іншими Системами. Процес вже на стадії завершення".

Крім того, користувачам радять оновити сторінку та створити нову заявку.

"До уваги ліцензованих перевізників та користувачів системи "Шлях"! Через технічний збій, у системі наявні дані станом на 23 січня включно. Перевізникам, які здійснили оплату за отримання ліцензії в цей період, але статус "Очікується оплата" залишився без змін, потрібно надіслати квитанцію з https://uapay.ua/ на пошту license_review@dsbt.gov.ua

Наразі призупинено подачу заяв та повідомлень про зміну даних. Подача заяв та повідомлень буде відновлена орієнтовно після 18:00", – йдеться у повідомленні. – Усі заяви та повідомлення про зміну даних подані 24 та 25 січня, необхідно подати наново (як нові так і передані повторно після виправлення недоліків). Дякуємо за розуміння".

Повідомлення Укртрансбезпеки / Фото: Укртрансбезпека

Нагадаємо, 25 січня Державній службі України з безпеки на транспорті повідомляла про відсутність доступу до системи "Шлях" та офіційного сайту служби через технічний збій роботи дата центру. "До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до Системи "Шлях" та офіційного сайту "Укртрансбезпеки", - йшлося у повідомленні.

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