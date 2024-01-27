Дитина з нори у Києві: мати-втікачка зробила манікюр та зникла, а суд відібрав у неї немовля

В Києві поставлено попередню крапку в гучній історії з Антоніною Пашковською, яка декілька місяців мешкала з новонародженим сином Олександром в норі у пагорбі на вулиці Бойчука Печерського району.

Декілька тижнів тому Печерський суд Києва виніс рішення, згідно якого у жінки відібрано дитину, але при цьому Пашковська не позбавлена батьківських прав. Рішення нещодавно набрало законної сили. Сама Пашковська на судове засідання не з’явилась, хоча повідомлення про виклик публікувалось на сайті суду.

У рішенні суду зазначено, що в норі, де мешкав 5-місячний хлопчик не було світла, води та каналізації. Жінка годувала немовля кашками тоді, коли їй в землянку небайдужі люди приносили гарячу кип’ячену воду. Поруч з землянкою були залишки вогнища, на якому вочевидь Пашковська готувала їжу. Крім того, в рішенні суду зазначено, що мати не купала новонародженого через відсутність умов, а лише протирала дитину вологими серветками.

Землянка на Печерську в Києві. Фото: центр соцслужб Печерського району Києва

Факти про кип’ячену воду та вологі серветки Антоніна Пашковська підтверджувала весною минулого року, коли журналіст ТСН.ua спілкувався з нею поблизу її незвичного помешкання.

Землянка на Печерську

Зараз, після опублікування судом рішення, в центрі соціальних служб Печерського району Києва так прокоментували для ТСН.ua ситуацію щодо Пашковської та її сина:

"Протягом 2023 року ця жінка (Антоніна Пашковська – Ред.) до нас не зверталась», - розповіли ТСН.ua в приймальні центрі соцслужб. До цього додали, що, зжаваючи на те, що дитину у жінки вилучили, але батьківських прав Пашковська не позбавлена, усиновити хлопчика наразі ніхто не зможе.

Антоніна зі своїм малюком. Фото: Центр соцслужб Печерського району Києва

Своє чергою, мешканці будинку № 37 по вулиці Бойчука, навпроти якого розташована землянка, де до березня минулого року мешкала Пашковська з дитиною, розповіли ТСН.ua, що бачили її протягом року лише один раз.

5-місячного Сашка оглядають лікарі. Фото: Центр соцслужб Печерського району Києва

"Вона сиділа з якимось чоловіком на зупинці. Її було не впізнати. Вона дещо причепурилась, була з гарним манікюром, але після того її вже ніхто тут не бачив. Ми дуже раді, що дитина зараз в безпеці, а не в тій землянці, яка фактично вирита в пагорбі і взагалі не пристосована до проживання будь-якої людини. Хіба що там можуть жити безпритульні тварини в теплу пору року", - розповіла ТСН.ua одна з мешканок 37-го будинку.

Втікачка Пашковська: що про неї відомо

Сама Антоніна Пашковська в коментарі для ТСН.ua раніше скаржилася, що її життя складалося дуже складно від дитинства.

"Мене звати Антоніна Пашковська, мені 36 років. Я родом із Кривого Рогу, в мене загалом три дитини. Старшій доньці, Віолеті, вже 13-й рік, вона мешкає зі своїм татом за кордоном, він далекобійник, тому забрав її з собою після повномасштабного вторгнення росіян. Середньому синові, Кирилу, зараз 6 років. Коли йому було 2 роки, в мене його забрала моя мачуха та віддала своїй доньці, яка не може мати дітей. Сама я з дитячого будинку, мене взяли на виховання, коли мені було 2 роки. Потім мене вигнали з дому, мачуха сказала, щоб я не поверталася. Найменшому, Сашкові, 5 місяців (днями хлопчику виповнився рік – Ред.). Я його народила в Києві 10 жовтня, але не тут, а в пологовому будинку. Після пологів так сталося, що мене відправили до Полтави, в будинок матері та дитини. Але звідти я втекла, тому що там, як у концтаборі. В Києві я перебуваю близько 7 років", – стверджувала Антоніна.



Крім того, після вилучення дитини Пашковська заявила журналістам, що повіситься, якщо їй не повернуть її Сашка. Але за словами соцпрацівників, вона жодного разу не поцікавилась долею дитини, яку після вилучення відвезли під нагляд медпрацівників в однуз лікарень столиці.

За словами соцпрацівників Печерського району Києва, вони навідувались до Пашковської після вилучення дитини – подарували їй буклети про план дій щодо повернення дитини та презервативи.

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