"Дитині на обличчя і груди капали сльози": лікар з Маріуполя розповів про порятунок людей і жахіття війни

Виїжджати з міста лікар вирішив лише тоді, коли окупанти перетворили його лікарню на свій табір - 16 березня.

Він працював у Маріуполі лікарем 22 роки і ще у 2014-2015 роках вже відчув, що таке війна, але і уявити не міг, що на нього очікує у 2022-му.

Завідувач відділенням анестезіології обласної лікарні інтенсивного лікування міста Маріуполя Олександр Білаш, відеозверненням після безуспішної реанімації маленької дівчинки до Путіна з яким облетіло увесь світ, в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як три тижні без упину рятував життя цивільним і військовим.

Serhii, father of teenager Iliya, cries on his son's lifeless body lying on a stretcher at a maternity hospital converted into a medical ward in Mariupol / Associated Press

16 березня Олександр ухвалив для себе надскладне рішення - рятувати життя родини і виїхати. Зараз він у Луцьку - знову оперує хворих і переосмислює увесь той жах, через який довелося пройти.

"Рішення виїжджати було дуже складним і було ухвалене 16 березня, коли війна тривала вже три тижні. Вранці 24 лютого мене зателефонували співробітники і сказали, що почалася війна. Ніхто не вірив, що таке можливо у 21 столітті. І думки не було кудись їхати і ховатися. Ми з дружиною зібралися і пішли на роботу: я до лікарні, вона до аптеки. В вже десь від 11 години ранку до лікарня почали доставляти поранених, як військових, так і цивільних. З кожною годиною людей ставало все більше і більше, у вкрай тяжкому стані. Це особливий вид травм - воєнні травми. І так потягнулися дні за днями. Найжахливіше - це коли почали надходити діти. Першою була дівчинка з пораненням. Вона мала жити далі, виходити заміж, народжувати дітей. А у неї на самому початку обірвалося життя від якось осколку снаряду. Це було жахливо", - говорить лікар.

Саме після смерті цієї дитини Олександр Білаш записав відеозвернення до Путіна та росіян, яке облетіло весь світ. Він і досі не може спокійно говорити про поранених дітей, які втратили свої кінцівки через нещадні обстріли окупантів.

"Відеозвернення - це слова і емоції, Я хотів би розповісти, що ховається за ними. З приймального відділення нас покликали і сказали, що там дитина. Ми з колегою побігли - я побачив каталку і дитину. Ми завезли її туди, де було світло і почали реанімаційні заходи... Мої очі були у сльозах. Мої колеги чоловіки, які звикли до екстремальних умов праці, усі плакали. Це було жахливо. Я хтів оцінити стан реанімаційних заходів (перевірити зіниці), а дитині на обличчя і на груди капали сльози лікарів. Тому були такі емоції. На якомусь етапі реанімаційних заходів ми почали розуміти, що вони безуспішні. І у такі хвилини важко сказати все - реанімаційні заходи закінчено. Бо це означає - людина померла. Було дуже шумно, а потім стало у мить тихо і я сказав: "Стоп, реанімаційні заходи закінчено". І у ту хвилину було звернення - може це були нехороші слова. Але я хотів сказати, що не можна, щоб гинули діти, люди, вагітні жінки. Це жахливо", - згадує той день заввідділенням анестезіології.

Після 9 березня, коли розбомбили пологовий будинок, до лікарні Олександра потрапила вагітна жінка, фото якої облетіло увесь світ.

Ukrainian emergency employees and volunteers carry an injured pregnant woman from a maternity hospital that was damaged by shelling / Associated Press

"Неможливо забути очі тієї дитини, обличчя цієї жінки, яка було доставлена до нашої лікарні. Вони залишаться у наших серцях і душах назавжди. Швидкі вже не працювали. Люди або військові приносили до лікарні людей, як могли: на простирадлах, ковдрах… 9 березня до нас доправили вагітних. Ця дівчина, фото якої облетіли світ, вона була у вкрай важкому стані. Хірурги намагалися екстрено зробити кесарів розтин, щоб врятувати хоча б дитину. Травма у неї була дуже велика, можливо, несумісна із життям. Намагалися врятувати, але дитинка вже була мертва. Наші реанімаційні заходи мами і малюка не дали успіху. Лікарі, які проводили ці заходи вийшли з операційної і довго ми туди не могли зайти. Потім нам довелося це зробити і у чорний пакет покласти жінку, а поряд малюка", - крізь сльози розповів Олександр.

Anastasia Erashova cries as she hugs her child in a corridor of a hospital in Mariupol / Associated Press

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 43-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: