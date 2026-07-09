“Діти спостерігали, як тіло батька частинами виносило на берег”: моторошні подробиці відпочинку на Одещині

Туристи, попри небезпеку, відочивають на морі

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На Одещині тисячі туристів штурмують офіційно закриті пляжі. Грибівка, Санжійка, Затока та Кароліно-Бугаз переповнені відпочивальниками, хоча море тут досі заміноване, а більшість пляжів не мають жодних укриттів. Кілька днів тому у Грибівці шторм виніс на мілину морську міну. Від її вибуху на місці загинув 31-річний киянин. А просто під час знімання сюжету ТСН росіяни атакували Затоку дронами. Навіть коли над пляжем активно працювала ППО, десятки людей залишалися у воді.

Чому людей не зупиняє смертельна небезпека — у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Під час відпочинку в Одесі загинув чоловік

Потужний вибух на зачиненому пляжі Грибівки стався миттєво. За мить до детонації чоловік пірнає у воду. Його тіло хвилі виносять на берег лише наступного дня. Такі трагічні випадки на чорноморському узбережжі, на жаль, не рідкість.

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Марина Аверіна, речниця ГУ ДСНС України в Одеській області: «Ці міни, які в морі, які там відірвало, і вони дрейфують — вони можуть вибухнути в будь-якому місці. Ми це бачили і в минулому році. Ситуація, коли дві дитини спостерігали на березі, як їхнього батька просто частинами виносить на берег, тому що він підірвався у воді... І це може бути щодня, це секунда часу, і це може трапитися».

Проте навіть після нещодавньої загибелі 31-річного киянина пляж у Грибівці взагалі не спорожнів. Прямо поміж відпочивальниками традиційно розгулюють торговці, розносячи звичний курортний асортимент: «Домашня медова пахлава, трубочки зі згущеним молоком, домашні картопляні чіпси, попкорн, судак, сарган, бичок, форель».

Відпочивальники пояснили, чому нехтують безпекою

А це вже сусідня Затока. Попередження про серйозну мінну небезпеку тут встановлені на кожному кроці. Але туристи проходять повз них і спокійно заходять у море, причому разом із маленькими дітьми.

Відпочивальниця з Хмельниччини: «Коли ми приїхали, написів не було, і ми відпочивали тут у минулому році. Буквально сьогодні з’явилися знаки... Трохи страшно, але ж кожен день страшно і не знаєш, що буде. Ну, ми далеко просто не запливаємо, ми просто з дитиною».

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Місцева влада запевняє, що перебуває у розпачі. Голова громади каже: з боку керівництва зробили абсолютно все, що могли. Встановили важкі бетонні блоки, натягнули колючий дріт, поставили тисячі попереджувальних табличок. Але все це марно.

Андрій Опанасенко, голова Кароліно-Бугазької ОТГ: «Люди заламали той дріт, люди збивають таблички. Ну нащо то робити? Ми вас попереджуємо для того, аби убезпечити вас, а ви самі берете... Ми раз на тиждень оновлюємо усі таблички, тому що їх усі знімають, знищують прямо на місці».

Що кажуть у ДСНС

Через таку безвідповідальність громадян рятувальники та копи чи не щотижня змушені виходити у спеціальні рейди. Відпочивальників намагаються переконати негайно залишити узбережжя. Коли дорослі відмовляються слухати — надзвичайники напряму звертаються до дітей, роздаючи їм інформаційні листівки: «На морі купатися взагалі заборонено, вода несе дуже-дуже велику небезпеку, бери почитай уважно і вивчай».

Олександр Чуханенко, начальник Білгород-Дністровського РУ ДСНС: «Люди їдуть відпочивати там, де їм зручно, а не там, де це безпечно. Жодного пляжу на території нашого району офіційно не відкрито. Жодного рятувального посту на території населених пунктів немає. Тобто, якщо якусь людину чи дитину винесе у море, на жаль, їх ніхто не врятує».

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Та навіть після таких безапеляційних застережень більшість відпочивальників усе одно залишаються засмагати на пляжі.

Робота ППО над головами та відсутність укриттів

Саме в цей момент над Затокою лунає пронизлива повітряна тривога — ворог учергове запустив у напрямку регіону дрони-камікадзе "шахеди". У небі прямо над курортною зоною починає гучно працювати протиповітряна оборона. Проте люди навіть не виходять із води. Найближче надійне укриття тут ще потрібно сильно пошукати, адже далеко не кожна база відпочинку має бомбосховище.

Вікторія Сторчак, старша адміністраторка пансіонату: «Ми ніколи людям не можемо гарантувати, що тут буде класно, тихо, бо ми не знаємо, чи щось придрейфує, ми не знаємо, чи щось прилетить... Ми просимо усіх гостей не запливати до коси, тому що коли небезпечні предмети десь можуть придрейфувати, коса їх затримує. Поки так, усі купаються».

Під час цієї конкретної ворожої атаки людям просто пощастило — збитий силами ППО дрон упав не на переповнений відпочивальниками пляж, а у суху траву неподалік. Цього разу минулося без жертв. Проте так щастить не завжди — наприкінці червня на одному із закритих пляжів Одеси під час аналогічної ворожої атаки уламок збитої цілі вбив молоду жінку. Рейди та застереження тривають.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: 5 днів 10-річну дівчинку шукали, але море повернуло її занадто пізно… Трагедія на Одещині

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