Війна в Україні: як ФСБ Росії вербує українських школярів інтимними фото — шокувальні подробиці

Дітям провели лекцію про вербування / © УНІАН

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Для диверсійних завдань росіяни вербують дітей. З початку року вже 14 неповнолітніх були залучені до терористичних актів проти України. У нацполіції кажуть: російські спецслужби не полишають спроб розхитати ситуацію всередині країни і дедалі частіше використовують зі злочинними намірами саме підлітків.

Аби протидіяти вербуванню правоохоронці спільно з представниками Служби безпеки України проводять для українських школярів профілактичні уроки. На одному з таких побувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.

Під звуки шкільного дзвоника десятикласники столичного ліцею поспішають до класу. У ролі лекторів сьогодні поліцейські та речник СБУ Артем Дехтяренко.

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«Вони пропонують вам заробити грошей за якусь невелику послугу. Це або розвішати якісь листівки, або якесь графіті нібито невинні проти ТЦК. Або кудись занести свій пакунок», — пояснює Артем Дехтяренко.

Згодом дітей починають шантажувати і змушують вчиняти вже серйозні злочини, пояснюють в СБУ.

Лекція у ліцеї / © ТСН

«Останнім часом відбувається нова еволюція російських спецслужб, коли вони не просто запрошують людей на виконання завдань, а коли вони використовують агентів в сліпу і перетворюють їх на агентів смертників», — каже Артем Дехтяренко.

Саме це сталося із двома підлітками у Івано-Франківську. 11 березня росіяни підірвали хлопців, коли ті несли вибухівку до місця закладки. 17-річний завербований загинув на місці. 15-річний хлопчик вижив. Але тепер без обох ніг, практично сліпий.

Запитань до правоохоронців у дітей багато. Школярі зізнаються, серед присутніх — є і ті, кого ворог вже намагався залучати до диверсій.

Десятикласниця Софія розповідає — її подрузі теж пропонували «легкий» підробіток, а коли та відмовилась виконувати завдання — дівчину шантажували інтимними фотографіями.

«Інтимних фотографій не було, тож ми просто заблокували і все», — каже Софія.

Вербують підлітків найчастіше через соцмережі, іноді зв’язуються навіть через комп’ютерні ігри, розповідають поліцейські.

«Акцент іде на підлітків, бо Росія вважає що ця категорія є найбільш уразливою і це є та категорія населення, яку найлегше завербувати. Вони повинні знати, що кримінальна відповідальність настає з 14-ти років. Це може бути навіть довічне позбавлення волі», — каже речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

При спробах вербування правоохоронці закликають одразу ж звертатися до поліції. В СБУ є чат бот — «СпалиФСБівця». На нього анонімно можна повідомити про диверсію чи теракт, який вам пропонують скоїти. За даними правоохоронців, наймолодшій дитині, яку намагалися завербувати росіяни, лише 13 років. Тож у навчальних закладах зі старшокласниками регулярно спілкуються на ці теми, розповідає викладач.

Дата публікації 10:37, 30.04.25 Кількість переглядів 10 ФСБшники залякують українських підлітків! Серйозне попередження від СБУ!

«Ці прапори, ці шеврони, ці портрети вони висять тут для того, щоб діти бачили, хто їх захищає, хто їх захищав, хто на жаль вже загинув. Якою ціною дається кожен їх дзвоник. Кожен їх урок», — каже вчитель Руслан Циганков.

З початку минулого року СБУ та нацполіція затримали вже понад 600 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами, диверсіями та терактами. Майже п’ята частина усіх завербованих — неповнолітні. Замість легких грошей — вони отримують тюремні строки, каліцтва або гинуть.

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