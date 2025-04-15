Діти-терористи Кремля: підлітки у СІЗО відверто розповіли, чому працювали на Росію

СІЗО, де перебувають підлітки / © ТСН

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В українських слідчих ізоляторах побільшала кількість неповнолітніх, які потрапили на гачок російських спецслужб. Це підлітки, які підпалювали автівки військових та правоохоронців, нищили об’єкти критичної інфраструктури та намагалися виготовляти саморобні бомби. Для деяких арешт став порятунком від смерті, кажуть у поліції, бо дедалі частіше росіяни знищують своїх агентів дистанційно.

Кореспондент ТСН Сергій Осадчук побував в одеському СІЗО, поспілкувався із завербованими дітьми та побачив як їх перевиховують.

Маленькі камери із заґратованим вікном, без гаджетів та чіткий розпорядок дня. 16-річні Данило та Ілля живуть так вже восьмий місяць. Друзі опинилися за ґратами після того як погодилися палити авто, які нібито належали ТЦК.

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«Вирішив підзаробити і в телеграм-каналі знайшов пропозицію по роботі на тисячу доларів в день і мене це зацікавило і я вирішив написати цьому чоловіку і мені розповіли усю суть роботи», — каже Данило.

Камера, в якій утримують підлітків / © ТСН

«Ми самі шукали автівки, побачили там, наприклад, якусь наліпку чи чорні номери. Куратор дає нам добро. Даня облив капот, лобове скло і потім підпалив, воно спалахнуло, я це все зняв і ми втекли», — каже Ілля.

За гроші, отримані від спалення 2 автівок, хлопці придбали мопеди. На них — підлітків і заарештували. Вистежив їх кібервідділ, доказами стали переписка і відео в телефонах. Їхню однолітку — Світлану з Херсонщини ФСБ теж заманило грошима на підпал авто. А потім погрозами здати в СБУ — змусила виготовити бомбу.

«Після того як я спалила цю машину вже цей Олександр запропонував — зніми квартиру, я закину грошей, зроби вибухівку, і просто зайди, постав і вийди. Нічого складного», — каже вона.

Арешт врятував Світлані життя, переконанні правоохоронці. Адже все частіше ворог підриває своїх агентів разом з тими, на кого готується замах.

«Ворог постійно удосконалює свої методи і якщо спочатку це були прості підпали то зараз це вже дистанційно-керовані вибухи з використанням виконавців смертників», — каже речниця СБУ в Одеській області Ганна Шевчук.

У всіх цих випадках батьки про вербовку своїх дітей не знали. Затримання підлітків стало для них шоком. В департаменті покарань закликають дорослих бути уважними

Якщо ж вербування вже відбулося, слід якомога швидше заявити про це в поліцію.

«Навіть якщо людина вже пішла на якусь там співпрацю з ворогом, але якщо вона не вчиняла тяжких дій і своєчасно повідомила правоохоронців, то вона може бути звільнені від покарання», — пояснює Ганна Шевчук.

На час слідства підлітки потрапляють у СІЗО. Тут з ними працюють психологи, які намагаються зрозуміти, що підштовхнуло дітей до диверсій.

«Кожен неповнолітній стресує, боїться, хвилюється, але потім після психолога з інспекторами по роботі нам вдається стабілізувати стан. Є основні три причини це — заробіток, можливість як вони кажуть надурити країну-агресора і скрутне становище», — каже заступник начальника установі Олен Паниченко.

Для неповнолітніх арештантів у СІЗО працює повноцінна школа. А волонтери з громадських організацій займаються з підлітками у СІЗО фізкультурою і комп’ютерною грамотністю.

«Не треба вестися на великі та легкі кошти. Якщо це зроблять, то опиняться ось тут, де і ми в цьому ж місці. Це не варто того», — каже арештований Ілля.

Зараз в трьох слідчих ізоляторах півдня України — з півсотні підлітків. Половина — скоїла злочини проти основ національної безпеки. Покарання за них — до 15 років позбавлення волі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Обережно, Кремль вербує дітей! Як російські спецслужби використовують українських підлітків