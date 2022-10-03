Дитяче жебракування: хто за цим стоїть, куди йдуть гроші і що робити, якщо стали свідком експлуатації

У переходах, метро та на вулиці кожен хоч раз бачив дитину, що жебракує. Проте мало хто замислювався, що насправді дитина – під пильним наглядом експлуататора, і вона в ситуації торгівлі людьми.

Повномасштабна війна зробила жителів України уразливими до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та експлуатації дітей. Від 24 лютого в Україні постраждало майже 6 мільйонів дітей шкільного віку. Понад 2 мільйони – потребують послуг захисту, майже 3 мільйони дітей – внутрішньо переміщені особи, – такі оцінки ЮНІСЕФ. А кожен п'ятий переселенець з України – дитина, підрахували в ООН.

41% дітей, які постраждали від торгівлі людьми в Україні, були експлуатовані у примусовому жебрацтві – такі дані Міжнародної організації з міграції. Тож кожен має запам’ятати номер "Гарячої лінії" – 527. Тут проконсультують із протидії дитячого жебрацтва.

Що таке дитяче жебрацтво? Хто в зоні ризику? Та як убезпечити дитину від примусової праці – розповіла національна спеціалістка з питань захисту Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець в ефірі "Сніданку з 1+1".

Що таке дитяче примусове жебрацтво?

"Це одна з найгірших форм експлуатації дітей. І коли ми бачимо дітей, які жебракують самостійно, або ми бачимо дорослих з дітьми, які там сидять, адже діти викликають більше жалю, і тому люди схильні давати більше дітям, а не дорослим, то ми маємо розуміти, що це не нормально, і ми маємо зупинити цю ситуацію. Тому що це є експлуатація дітей, і коли ви даєте цим дітям гроші, коли ви купуєте булочки, бо прочитали десь, що гроші давати не можна, то ви збагачуєте тих людей, які забирають у цих дітей дитинство", – сказала Ірина Мидловець.

Експертка зазначає, що причин дитячого жебракування може бути декілька.

"Перше, найголовніше, – це може бути, коли дітей втягують в ситуацію експлуатації, дітей примушують. Це можуть бути батьки, опікуни, це можуть бути інші люди, яким батьки умовно продали свою дитину за пляшку горілки. Друга історія може бути, коли дітям перебувати на вулиці, на жаль, безпечніше, ніж бути вдома, тому що там батьки зловживають алкоголем, наркотиками, вчиняють фізичне насильство над дитиною", – каже фахівчиня.

Вона додає, що "тут у нас повинна бути нульова толерантність до дитячого жебракувння".

"Тому що ми розуміємо, що навіть якщо умовно зараз, цієї миті, це було рішення дитини – вийти і попросити грошей, тому що вона хоче їсти, бо вдома у неї п'яні батьки, – ми розуміємо, що дитина в цей момент є дуже вразливою, і до неї легко підійти, пообіцяти, втягнути, підкупити, а потім почати застосовувати всі ті вищезазначені примусові характеристики", – каже Ірина Мидловець.

Дитяче жебрацтво і примусова праця: куди звертатися потерпілим

За словами фахівчині, в найбільшій зоні ризику потрапляння у примусове жебрацтва є діти:

внутрішьно переміщених осіб;

розлучені з батьками чи опікунами;

мають проблеми зі здоров'ям;

пережили насильство;

втратили близьку людину.

Що потрібно робити, коли бачимо дитину, котра жебракує?

Експертка радить в разі зустрічі дитини, що жебракує:

зателефонувати до поліції;

повідомити про місце інциденту;

описати дитину;

дочекатися приїзду поліції.

Також фахівчиня не радить в жодному разі самостійно підходити до дитини і намагатися заговорити, адже в більшості випадків завжди поруч є той, хто її експлуатує. Дитина буде боятися щось розповідати, а на запитання відповідатиме так, як її навчили. Після розмови з дорослими експлуататори можуть побити дитину і примусити працювати ще більше. Тому одразу необхідно телефонувати до поліції.

За словами Ірини Мидловець, після звернення до поліції правоохоронці дізнаються, що з дитиною, чому вона перебуває на вулиці, де її батьки.

"Разом зі службою у справах дитини вони викликають батьків і йде розмова, чому ваша дитина перебувала на вулиці. І дуже часто саме в таких випадках ми дізнаємося, що насправді це є дитина, яку давно шукали, а зараз її експлуатують. Є випадки, коли ми дізнаємося, що у дитини – неблагополучна родина і її батько чи вітчим змушує її жебракувати для того, щоб потім забрати ці гроші і витратити на горілку. Тобто коли ми бачимо цих дітей і не проходимо повз – ми даємо їм шанс отримати те щасливе дитинство, на яке вони заслуговують", – каже експертка.

Яку відповідальність несуть особи, що примушують дітей до жебрацтва?

Фахівчиня зазначає, що у Кримінальному Кодексі України є стаття про втягнення неповнолітніх до злочинної діяльності, яка передбачає покарання терміном від 3 до 7 років позбавлення волі, а якщо злочин вчиняється батьками, чи опікунами, то їм загрожує до 10 років в'язниці.

Як убезпечити дитину від потрапляння у примусове жебрацтво?

"Ми повинні розмовляти з нашими дітьми, створити середовище максимальної підтримки дитини, щоб вона не боялася нам щось говорити. Друге правило, яке мають запам'ятати всі діти – жоден дорослий не підійде просити дитину про допомогу. Це те правило, яке батьки мають донести своїм дітям із самого малечку", – зазначила експертка.

Як убезпечити дітей від примусової праці і як діяти, якщо став свідком експлуатації

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