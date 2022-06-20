Дитячий концерт для військових: у Луцьку вдалося зібрати дві тисячі гривень на потреби ЗСУ

Дитячий концерт для військових: у Луцьку вдалося зібрати дві тисячі гривень на потреби ЗСУ

Юні артисти співали пісень про Україну на імпровізованій сцені, облаштованій із дерев'яних піддонів.

В Луцьку у дворі однієї з багатоповерхівок місцеві дітлахи зорганізували виступ, щоби зібрати гроші для Збройних сил України.

Про це йдеться в сюжеті ТСН 19:30 за 20 червня.

Співали юні артисти на імпровізованій сцені, яку облаштували із дерев'яних піддонів. Репертуар складався з пісень про Україну.

Дітям вдалося зібрати дві тисячі гривень. Зароблені гроші вони передали волонтерам на потреби військових.

Нагадаємо, 1+1 відновлює вечірній випуск новин. Від понеділка, 20 червня, на YouTube-каналі ТСН та міжнародному телеканалі 1+1 International о 19:30 у прямому ефірі транслюватиметься вечірній випуск ТСН.

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