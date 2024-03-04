Дитячу казку обірвав удар безпілотника: в Одесі завершили пошукову операцію — усі подробиці

Одеса оговтується від удару, якого росіяни завдали вночі з п'ятниці на суботу 2 березня. Ударний дрон зруйнував під'їзд багатоповерхівки - майже 20 квартир. Загинули цілі сім'ї — вже 12 загиблих.

Доки тривала пошукова операція в Одесі, містяни до останнього сподівались на диво, але напередодні з-під завалів рятувальники дістали ще двох загиблих дітей.

Що відбувається зараз на місці трагедії йдеться в сюжеті ТСН Сергія Осадчука.

Що відомо про загиблі родини

Майже дві доби працювала важка техніка, а рятувальники обережно розбирали цеглину за цеглиною в надії дістати з-під завалів живих людей. Однак ворожий безпілотник не залишив шансів ані дорослим, ані дітям. Після кожного повідомлення про страшну знахідку - з родичами загиблих працювали психологи.

Психологи ДСНС на місці трагедії в Одесі

"Дуже складно коли це діти, особливо маленькі, бо ти розумієш що зруйноване майбутнє і його плани — ті, які могли ці діти побачити, внести до нашого суспільства, до нашого життя, але якщо це доросла людина, це не менш важко для родичів та близьких", - каже голова психологічної служби ГУ ДСНС в Одеській області Ольша Деменнікова.

Момент виписки з пологового загиблої Ганни та її новонародженого Тимофія

Це архівне відео родини, в якій загинула мама та маленький син — момент виписки з пологового Ганни та її новонародженого Тимофія. Їх зустрічає старша донька, батько на руках несе малюка. Під час ворожої атаки чоловік втратив і дружину, і чотиримісячного сина. Йому самому життя врятувала донька - вона попросила батька почитати їй на ніч казку і він вийшов з кімнати, яку кількома хвилинами пізніше потрощило ударом дрону.

"У нас бувало, що приходив до неї в кімнату, щоб почитати їй, і вона засинала, а потім кохана дружина мене кликала, і ми були у сусідній кімнаті. І так сталося, що ми заснули з донечкою, а дружина з синочком. І вона мене не покликала. Ви знаєте, мене заспокоює лише те, що моя дівчинка залишилася живою, бо я не знав як жити далі", - розповів чоловік загиблої Сергій Гайдаржи.

Чоловік загиблої Сергій Гайдаржи.

Коли рятувальники врешті дозволили жителям зайти всередину будинку, Сергій побачив напівзруйновану квартиру.

"Кімната там, де був Сергій з Лізочкою, вціліла, і ми хотіли забрати усі дитячі речі. Там, де була Ганна з Тимофієм, воно все завалилося і там нічого немає", - розповіла сестра загиблої Ганни Надія Сідак.

Багатодітна родина переселенців з Маріуполя

Кількома поверхами вище жила багатодітна родина переселенців з Маріуполя. Під час розбору завалів рятувальники спочатку знайшли тіло батька, а згодом — і матері. Вона обіймала доньку, якій не було і року. Загинули і старші діти, їм було вісім та десять років. Ще в одній родині загинув батько і трирічний син. На місце трагедії одесити досі несуть квіти та дитячі іграшки.

"Кожен міг опинитися на їхньому місці. Ми живемо неподалеку, теж переселенці, теж два рази втратили житло. І саме дороге — це життя, особливо життя дітей", - кажуть люди.

Люди несуть іграшки до місця трагедії в Одесі

Що відомо про поранених

Внаслідок атаки безпілотника тяжкі поранення дістали ще четверо людей. Нині вони у лікарнях.

"Вони були у край важкому стані, стан стабілізувався. І ще один постраждалий — у нього перелом кісток, але стан стабільний. Я думаю на більш швидке одужання. Стосовно жінки, яка вагітна, — вона під наглядом лікарів", - розповіла заступниця міського голови Одеси Світлана Бедрега.

Скільки квартир зруйновано

Через вибух дрона вщент зруйновані 18 квартир з 1-го по 9-й поверхи. Панельний дім склався наче картковий. Поки тривала рятувальна операція, стан пошкоджених конструкцій досліджували фахівці.

Вщент зруйновані квартири в Одесі

Вщент зруйновані квартири в Одесі

"Паралельно з цим фахівці будівельної академії працюють для того щоб дослідити будинок, тому що та права частина від сходів — вона більш-менш вціліла до ліфтової шахти, після цього буде прийняте рішення, яким чином будуть проводитися демонтажні роботи", - повідомив перший заступний міського голови Олександр Філатов.

Це спальний масив, тут нема військових або стратегічних об'єктів - лиш житлові будинки. Військові кажуть - то міг бути спланований удар росіян, аби залякати мирне населення. А такі масштабні наслідки міг спричинити дрон зі збільшеною кількістю вибухівки.

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