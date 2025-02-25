"Дива" на Одеській митниці: як керівництву вдалось купити розкішні авто та квартири за 35-50 тис. грн

Журналісти дізнались, на яких авто їздять одеські митники і як це показано у їхніх деклараціях.

Журналісти проєкту "Хапуга.ua" завітали до офісу Одеських митників. ЗМІ зацікавило майно, яке куплене за кумедними цінами, а також те, як дехто із одеських митників забув чи то забив" чесно показати НАЗК.

Про це йдеться у матеріалі проєкту журналістських розслідувань.

Що відомо про керівництво митниці та їхні доходи

Отже, Одеська митниця. З жовтня минулого року тут керує Андрій Колівер. Влітку 2022 року пан Колівер сів на Audi Q7. За даними ЗМІ, його дружина їздить на автомобілі "Лексус". Авто куплене в січні минулого року.

Але якщо до декларації Колівера особливих запитань немає, то його підлеглі масово страждають недугою, яку можна назвати "цинічними хитрощами". Вони немов плюють в очі і суспільству, і НАЗК, подаючи в своїх деклараціях суцільну маячню. І один із таких циніків це Володимир Алєксєєв, заступник начальника Одеської митниці. Цей митник уже встиг подати декларацію за минулий рік. І що ми тут бачимо - 20 мільйонів гривень готівкою. Звідки взялась така сума уявити складно, адже в 2023 році готівкою пан Алєксєєв мав вдесятеро менше – лише 2 мільйони.

Декларація Володимира Алєксєєва

Журналісти спробували запитати Алєксєєва про його космічні готівкові заощадження, однак на Одеській митниці якісь особливі правила спілкування з митниками такого рангу.

"Ви звертаєтесь до відповідного підрозділу державної митної служби і потім ми отримуємо відповідне розпорядження і готуємо письмову або усну відповідь", - каже прессекретарка Одеської митниці Олена Гусєва.

Запит журналісти відправили, але шалені мільйони – це не єдине, що дивує у декларації Володимира Алєксєєва. Працюючи заступником начальника Одеської митниці він не декларує в Одесі жодної нерухомості. Вже кілька років. В тому числі – орендованої, що зобов’язує робити антикорупційне законодавство.

Натомість, Алєксєєв вказує лише одну квартиру у Києві. Консьєржка чудово знає сім’ю Алєксєєва, але видає під запис шокуючу інформацію - родина продала квартиру.

Отже, що ми бачимо. Заступник начальника Одеської митниці Володимир Алєксєєв "по документах" живе в Одесі на вулиці, бо не декларує там жодного житла, а також не вказує, що його родина також орендує, а може й має у власності нерухомість у самій Франції.

Володимир Алєксєєв

Далі по автомобілю. Алєксєєв теж любить "Лексус". Він записаний на його маму. Однак такої машини біля будівлі Одеської митниці журналісти жодного разу не зафіксували за цілий тиждень спостереження.

На яких авто їздять працівники митниці

Одеса, 11 лютого, 8 ранку. Будівля митниці. Одна за одною сюди заїжджають недешеві автівки. Це – "Фольксваген Туарег", на якому їздить Дмитро Білозуб, заступник начальника відділу з питань запобігання та протидії корупції. Машина оформлена також на його маму.

А це - приїхав Ігор Бойчун, заступник начальника відділу обліку та експлуатації майна управління адміністративно-господарської діяльності Одеської митниці. Це – "Хюндай Санта Фе" 2022 року, який коштує 35 тисяч доларів. Доходи Бойчуна не дозволяють йому купити таке авто, тому він записав його на свою доньку Анастасію. Вона, між іншим, була ФОП, але закрилась ще 5 років тому, тому походження коштів на авто доволі сумнівне.

Автопарк біля митниці

"Ягуар F-Pace" придбала Ірина Капланян, головна державна інспекторка відділу професійної підготовки персоналу митниці. Транспорт куплений в лютому минулого року за понад 20 тисяч доларів, тому чекаємо його у свіжій декларації пані Ірини.

А Jeep Renegade – це взагалі цілий скарб для НАЗК. Його купила Людмила Калабіна, заступниця начальника відділу проведення документальних перевірок управління проведення митного аудиту. Купила за 35 тисяч гривень. Так, це "биток" із США, однак конкретно це авто було куплено в Америці за 2 900 доларів, що зовсім не збігається із заявленою ціною в декларації співробітниці митниці.

"Можливо, ми б змогли зафіксувати і показати вам ще більше цікавих автомобілів одеських митників, але наш візит до Одеси дуже зацікавив місцеву поліцію. Спочатку на наше авто викликав копів охоронець митниці", - йдеться у матеріалі розслідування.

Перед самим візитом копів біля авто журналістів помітили "Тойоту Королу". Її екіпаж неначе стежив за обстановкою, а поліцейський по телефону цю обстановку комусь доповідав.

Схеми на Одеській митниці

Перейдемо до інсайдів та аналітики, яка може пояснити неабиякі статки співробітників Одеської митниці. Ні для кого не секрет, що митниця південної Пальміри грішить різними контрабандними схемами. Тут і "специфічна" контрабанда сигарет, яка іде на "експорт". Тут і наркотичні речовини, які виїжджають з України, але їх виявляють іноземні митники.

Однак чи не головна схема, з якої можуть годуватися нечесні одеські митники, це – штучне заниження митної вартості товарів, які імпортуються в Україну. У нашому розпорядженні є кільканадцять компаній, які, за даними наших джерел уникають сплати податків, на, щонайменше, 30 відсотків від їх реальної вартості. За даними наших джерел, не виключено, що ці фірми можуть працювати на широко відомих у вузьких контрабандистських колах ділків із прізвищами Семенцов, Хрустальов, Шуба, Володін та інших.

Схема працює приблизно так. Товар із Туреччини йде в Україну за двома пакетами документів. Перший пакет, це той, який дають турки офіційно, у ньому дійсно реальність. Але учасники схеми готують другий, фальшивий пакет документів, у якому замінюють характеристики – зменшують вагу, назви, коди товарів, внаслідок чого на в'їзді до Одеси вартість вантажу падає на 30 відсотків. За це відповідні особи митниці отримують чорний кеш, а бюджет України недоотримує мільйони.

Хто займається схемами на митниці

Одним із архітекторів корупційних схем на Одеській митниці ЗМІ називають відомого вам Володимира Алєксєєва та Євгена Іванова. Людина з таким прізвищем займає посаду начальника відділу з питань запобігання та протидії корупції.

У власності цей службовець має лише авто, а от вся нерухомість на його дружині, яка схоже має неймовірну удачу. Адже вона змогла купити квартиру в Одесі в ЖК "Кадорр" за 50 тисяч гривень. Ринкова ціна нерухомості в цьому ЖК складає мільйони.

Касиром Одеської митниці називають Валентина Брюховецького, головного державного інспектора оперативного відділу управління з контрабандою. Декларація цього службовця – бідна. Стара квартира та скромні машини, однак по факту, за даними ЗМІ, пан Валентин користується автомобілем "Тойота Тундра" та нещодавно пересів на електричку Zeekr 1, яка оформлена на його маму.

Зловити за руку митника, який бере за щось кошти, тим паче в Одесі, дуже складно. Однак перевірити документи, за якими та чи інша фірма розмитнює свої товари – цілком реально. Адже з Туреччиною є міжнародна угода, і у випадку запиту України Туреччина повинна видати всі пакети реальних документів протягом тижня на той чи інший товар, який їде до Одеси. Тоді його звірять із тим пакетом документів, який бігає по українській митниці. І якщо їх співставити, стане одразу зрозуміло хто, на чому і скільки вкрав. Головне, щоб було бажання зробити відповідний запит.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Митники-мільйонери! Контрабанда, кеш і декларації: хто насправді керує митницею? Хапуга.UA

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