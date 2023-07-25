"Дива, які увійдуть до підручників": Маляр порівняла втрати окупантів та ЗСУ під час контрнаступу

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі "Сніданку з 1+1" порівняла втрати окупаційної армії РФ та Збройних сил України. За її словами, за час контрнаступу наші оборонці здійснили військові дива, які "увійдуть до підручників".

"ЗСУ наступають в умовах, коли у ворога більше і зброї, і людей. В той час, як наступ вважається можливим,– коли навпаки. Але ми пішли у наступ і ми просуваємося. І запитання треба ставити, насамперед, не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт – рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога – є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців", - наголосила вона.

Як зазначила заступниця міністра оборони, кількість загиблих українських військових на напрямках наступу значно менша ніж у ворога.

"На Бахмутському у нас гине у 8-9 разів менше, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському у 5,3 рази менше. Це при тому, що зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає. Безпрецедентно низька кількість втрати у сторони, яка наступає", - резюмувала Маляр.

Нагадаємо, ЗСУ вибили росіян з Андріївки Донецької області. Це дозволяє оточити ворога у Бахмуті, де ведуться важкі бої.

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