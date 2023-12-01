"Дівчат випхали у завірюху вночі пішки додому": на кордоні спалахнув гучний скандал, що відомо

В Україні від сьогодні, 1 грудня, запрацювали нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Серед основних змін — упровадження електронного інструменту обліку, який мав би автоматизувати та спростити процес на кордоні. Однак у перший день роботи системи стався скандал.

Волонтерка Олександра Новікова розповіла на своїй сторінці в Фейсбук, що однією з перших проходила кордон за новою системою на Львівській митниці. За словами жінки, платформа, на якій необхідно зареєструватися та отримати унікальний код, щоб митники пропустили вантаж, не працює.

“Вони влаштували справжній пресинг дівчатам, довели до сліз, змушували скоріше надавати код. А сервак при цьому лежить наглухо. Логін не йде ні через що. Чат підтримки Мінсоцу морозиться. Прикордонники пресують двох дівчат посеред ночі. Врешті на водійку наклали арешт, а машину забрали. У нас є п’ять діб, щоб забрати машину з кодом з системи, яка вмерла ще не народившись. Дівчат випхали в завірюху вночі в мороз пішки додому”, — написала Олександра Новікова.

Скриншот посту Олени Новікової

У коментарях до публікації волонтерки ще одна жінка розповіла, що зіткнулася з проблемами під час перетину кордону. За словами голови благодійного фонду допомоги ЗСУ “Рій допомоги” Діани Ільницької, митники попросили чекати перезмінки о восьмій ранку. Однак станом на десяту годину ситуація не змінилася.

“Не проїхали. Митники не знають процедури, просять зачекати”, — написала Діана Ільницька.

Скриншот посту Діани Ільницької

Голова фонду допомоги захисникам Vivakot Костянтин Кравець на своїй сторінці в Фейсбук теж написав, що система не працює.

“Після 2000 кілометрів і 24 годин на ногах нам запропонували переночувати в автівках до дев’ятої ранку і щось може потім вирішать. Це лютий пи*дець! Хто ще хоче в волонтери України? Тут дуже гарно працюється”, — розповів волонтер. Втім пізніше йому все ж таки вдалося перетнути кордон, але в “ручному” режимі. Нова система так і не запрацювала.

Скриншот посту Костянтина Кравця

Що відбувається на кордоні

У пресслужбі Львівської митниці в коментарі сайту ТСН.ua повідомили, що бачили інформацію, яка написала волонтерка Олена Новікова у Мережі. Однак у протоколах відсутня інформація про вилучення будь-якого транспортного засобу 1 грудня.

За словами речниці Тетяни Самотій, волонтерка не відповідає на повідомлення, тому вони не знають, у якому пункті пропуску стався інцидент, оскільки в публікації немає конкретних даних.

Щодо того, чи справді електронна система працює несправно, Львівська митниця зараз збирає інформацію.

“У нас дуже багато пунктів пропуску. Зараз ми збираємо інформацію про те, скільки впродовж останніх 12 годин було пропущено машин, скільки здійснено оформлень. Найближчим часом ми її оприлюднимо”, — розповіла Тетяна Самотій.

Виконуючий обов‘язки начальника Львівської митниці Андрій Кузнік у коментарі сайту ТСН.ua заявив, що публікація жінки в Мережі наразі схожа на підготовлену акцію.

“Ніхто на моє прохання зі мною на звʼязок не виходить, з тих у кого є подробиці. За ніч жодного транспортного засобу не конфісковано. Як будуть подробиці, я відразу повідомлю. На даний час більше схоже на підготовлену акцію. Заздалегідь зроблені пости і підготовлений без конкретних даних текст”, — відповів Андрій Кузнік.

Зміни в перевезенні гуманітарної допомоги: як працює нова система

Рішення про зміни правил ввезення та обліку гуманітарної допомоги, які вступили в силу 1 грудня, Кабінет міністрів ухвалив ще у вересні 2023 року.

Відтепер в Україні використовують автоматизовану систему реєстрації з переліком товарів, яка має спростити процес проходження кордону. Однак до 1 квітня 2024 можна буде подавати також і паперові декларації.

За допомогою платформи "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги" організації, які хочуть ввезти гумдопомогу, можуть зареєструватися, авторизуватися на сайті, сформувати та подати декларацію, яка далі відправиться на митницю. Вона має автоматично присвоїти декларації унікальний код, за яким митники і пропускатимуть вантаж.

Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги / Скриншот

Ввести гуманітарну допомогу на територію України потрібно протягом 30 календарних днів з дати подання декларації.

Завдяки такому нововведенню зберігається декларативний принцип ввезення допомоги в умовах воєнного стану, однак сам процес має стати простішим.

Крім цього, після розподілу гумдопомоги, організації мають подавати публічні звіти.

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