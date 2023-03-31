Дівчина з собаками, яку побачив увесь світ: як зараз живе волонтерка з Ірпеня з 60 псами

Настя прагне відкрити офіційний притулок для собак. А поки що вони лише удвох із чоловіком прибирають та доглядають урятованих тварин.

Це фото українки – з гордо піднятою головою і групою покалічених тварин – рік тому в Ірпені зробив американський фотограф Крістофер Окіконе. Довкола розривалися снаряди, йшли бої, а Настя – так звати волонтерку на фото, рятувала своїх підопічних. Тоді вона розповідала ТСН – мріє вивезти з окупованих росіянами сіл ще батьків і 20 чотирилапих, які лишилися разом з ними.

Як вдалося і як склалася доля дівчини та її псів – йдеться в сюжеті ТСН.20:00.

Ми почнемо цю історію не з Насті, а з алабая, який першим зустрів журналістів.

"Лайма приїхала з Бахмута – її знайшли військові", – каже волонтерка.

В Ірпінь собаку привезли скалічену і виснажену в крихітному вольєрі.

"Навіть пройтися до ладу не могла і ходила по колу. Зрослися зв'язки. Їй не боляче. Вона молода собака, ну, на жаль, не виправиш", – розповіла Настя.

Зараз Лайма намагається постійно бути поруч із людьми. Рухлива, грайлива і лагідна. Вона стала господаркою у цій великій родині.

"Не змогли віддати нікому і тепер ця чудова собака охороняє нам усе", – каже дівчина.

Все – це будинок, у який Анастасія з чоловіком переїхали після звільнення Ірпеня. А з ними – ще 57 собак.

"Це у нас евакуйовані з фронту, з Миколаївської (області), з Маріуполя. Коли евакуювалися в березні, ми потім їздили в Ірпінь весь березень вивозили тварин. Нам снаряд до сусіднього будинку прилетів – довелося йти", – розповіла Настя.

Сьогодні 21-річна волонтерка говорить про евакуацію з усмішкою. Хіба з іншою зачіскою: "Я за цей рік скільки образів змінила, три дні тому у мене дреди були".

Нова зачіска – новий пост – нова історія порятунку. Серед них – фото, яке обговорював увесь світ.

"Здається, що мене виставили, а насправді собаки розтягли. Я лаюся з фотографом, щоб він мене пропустив. Досі опік від нашийника був: собака натяг і стерлася шкіра", – розповіла волонтерка.

Снаряди гатили з усіх сторін, люди кричали з усіх боків, а вона щосили тягнула у безпеку сполоханих псів. Було боляче і не до фото, каже Настя. Але світлини допомогли знайти знедоленим собакам нові родини. І переважно закордоном.

"Інваліди, які роками шукали дім, поїхали до Європи жити. Я досі отримую фотки з ними", – каже Настя.

Знайшовся і бігль Зюся.

"Він вирвався з нашийника і втік. Ми через п’ять днів повернулися до Ірпеня і я забрала цю заразу. Він додому повернувся. Сидів у дворі, він взагалі нічого не зрозумів, куди ми пішли на п’ять днів", – розповіла волонтерка.

Тепер Зюся допомогає відновлюватися іншим – тим, хто приїхав сюди з-під обстрілів.

"Норда вивезли 18 березня з Часового Яру, Бахмут. У Норда є господар, він служить у ЗСУ, і він його втратив. Точніше – залишив його родичам, а вони його покинули. Він шукав і ось знайшов. І Норд чекає на господаря, коли він повернеться", – розповіла Настя.

Хтось в теплі зустрічає старість. Більшість – покалічені або хворі – ковзаються по підлозі.

"Це дуже складно, але ми вирішили обрати таку вузьку направлену спеціалізацію", – ділиться волонтерка.

Прибирають, доглядають майже 60 псів Настя з чоловіком удвох. Допомогати приїжджають друзі, корм привозять волонтери.

"Ми активно шукаємо працівників, щоб вони нам допомагали саме з інвалідами, щоб вигулювали, доглядали", – каже Настя.

Покалічених собак розбирають неохоче, тож сімейство росте. Покидати псів Настя не планує, а навпаки шукає, як покращити умови і вже до наступної зустрічі відкрити офіційний притулок.

"Війна стала для мене поштовхом – я завжди мріяла про притулок, але ніколи не наважувалася. Весь час здавалося, що це дорого, страшно. Сталося ось це все, і вибору не залишилося. Притулок сам собою вийшов", – розповіла Настя.

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