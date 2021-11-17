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Дівчинка 3 дні не вставала, відмовлялася від їжі: у побитті до смерті рідної дитини підозрюють батька

Дівчинка 3 дні не вставала, відмовлялася від їжі: у побитті до смерті рідної дитини підозрюють батька

pixabay.com

Після смерті доньки матір забрала двох синів та переїхала до своїх родичів.

На Дніпропетровщині у смерті 4-річної доньки підозрюють батька. Коли медики приїхали на виклик, дівчинка  вже була мертвою, а на її тілі - сліди побоїв приблизно тижневої давності.  Судмедексперти переконані -  саме ці травми стали для дівчинки смертельними.

Про подробиці шокувального випадку 17 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

Так, стало відомо, що у "швидку" подзвонив сам батько. Медики констатували - 4-річна дівчинка була мертвою задовго до виклику.

"Тіло дитини перебувало у ліжку. Зі слів батьків, дівчинка 3 дні не вставала, відмовлялася від їжі. На тілі були синці різних розмірів. Було трупне задубіння, оскільки смерть настала не тільки що. Також була деформація лівої ноги", - зазначив директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

Окрім загиблої Олі в родині є ще двоє шестирічних хлопчиків. У  сільраді запевняють: родина не перебувала на обліку, як неблагонадійна. Але до їхнього будинку навідувалися представники соцслужб. Адже сім'я жила бідно, батько ніде не працював.

"Їсти - було. Ми там перевіряли і в холодильнику був запас харчування. Агресії щодо дітей від батька ми не помічали. Діти ходили до дитячого садочка і діти не жалілися, що їх тато б'є чи мама", - розповідає заступниця сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Людмила Горнатко.

Зі слів посадовиці, батько дівчинки не визнав своєї провини, а матір запевнила - щоб чоловік бив доньку - не бачила.

У смерті 4-річної дівчинки підозрюють її батька | Новини Дніпропетровської області

У смерті 4-річної дівчинки підозрюють її батька | Новини Дніпропетровської області

"Оля падала , можливо, але він їй нічого не робив. Він твердив , що він її не бив і він її не вбивав. Що він допомагав - проводив їй реанімаційні заходи- штучне дихання, але це не допомогло", - зазначає посадовиця.

А от за інформацією правоохоронців - 38- річного чоловіка  раніше притягали до адмінвідповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Щоправда, деталей у поліції не розголошують.

"Слідчими за нанесення тілесних ушкоджень затримано батька дитини в порядку статті 208, йому оголошено про підозру. За попередньою інформацією, саме він завдав тілесні ушкодження дитині, від яких вона і померла", - говорять правоохоронці.

Якщо провину чоловіка доведуть - він може сісти на 15 років . 

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