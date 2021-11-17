Дівчинка 3 дні не вставала, відмовлялася від їжі: у побитті до смерті рідної дитини підозрюють батька

Після смерті доньки матір забрала двох синів та переїхала до своїх родичів.
На Дніпропетровщині у смерті 4-річної доньки підозрюють батька. Коли медики приїхали на виклик, дівчинка вже була мертвою, а на її тілі - сліди побоїв приблизно тижневої давності. Судмедексперти переконані - саме ці травми стали для дівчинки смертельними.
Про подробиці шокувального випадку 17 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19.30.
Так, стало відомо, що у "швидку" подзвонив сам батько. Медики констатували - 4-річна дівчинка була мертвою задовго до виклику.
"Тіло дитини перебувало у ліжку. Зі слів батьків, дівчинка 3 дні не вставала, відмовлялася від їжі. На тілі були синці різних розмірів. Було трупне задубіння, оскільки смерть настала не тільки що. Також була деформація лівої ноги", - зазначив директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.
Окрім загиблої Олі в родині є ще двоє шестирічних хлопчиків. У сільраді запевняють: родина не перебувала на обліку, як неблагонадійна. Але до їхнього будинку навідувалися представники соцслужб. Адже сім'я жила бідно, батько ніде не працював.
"Їсти - було. Ми там перевіряли і в холодильнику був запас харчування. Агресії щодо дітей від батька ми не помічали. Діти ходили до дитячого садочка і діти не жалілися, що їх тато б'є чи мама", - розповідає заступниця сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Людмила Горнатко.
Зі слів посадовиці, батько дівчинки не визнав своєї провини, а матір запевнила - щоб чоловік бив доньку - не бачила.
"Оля падала , можливо, але він їй нічого не робив. Він твердив , що він її не бив і він її не вбивав. Що він допомагав - проводив їй реанімаційні заходи- штучне дихання, але це не допомогло", - зазначає посадовиця.
А от за інформацією правоохоронців - 38- річного чоловіка раніше притягали до адмінвідповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Щоправда, деталей у поліції не розголошують.
"Слідчими за нанесення тілесних ушкоджень затримано батька дитини в порядку статті 208, йому оголошено про підозру. За попередньою інформацією, саме він завдав тілесні ушкодження дитині, від яких вона і померла", - говорять правоохоронці.
Якщо провину чоловіка доведуть - він може сісти на 15 років .
Нагадаємо:
- У селі Паладь-Комарівці під Ужгородом 34-річний вітчим до смерті забив 10-річну падчерку. Рідна мати дівчинки не те що її не захистила, а й навіть не надала допомоги. За словами односельців, загиблу дитину били постійно і жорстоко як вітчим, так і мати.
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