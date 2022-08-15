Дівчинка з Києва, яка купила у Варшаві газету з портретом Залужного, розчулила Мережу

Користувачів Facebook розчулив пост українки, яка ще навесні вивезла свою доньку до Польщі.

Днями вона запропонувала дитині обрати в крамниці якийсь маленький приємний подарунок для себе. Малеча вибрала газету з портретом головнокомандувача ЗСУ Валерієм Залужним. Сам Залужний відреагував на її захоплення.

Про це 15 серпня йдеться у сюжеті ТСН.

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Це Олександра Любиш-Кірдей, або просто Саня. І це перше її доросле інтерв'ю.

Саня - донька журналістки Марії Семенченко та оператора Івана Любиш-Кірдея. А ще вже два дні Саня - знаменитість українського Facebook. І все через світлину з польською газетою, де на першій шпальті - головнокомандувач ЗСУ.

Його портрет дитина обрала, коли мама запропонувала їй наприкінці тижня вибрати для себе у варшавській крамниці якийсь приємний дарунок.

"У магазині багато всього було, всі радості дитячі, всілякого краму на будь-який смак. Саня пішла, а потім біжить, радісно кричить, верещить і несе газету з Залужним", - розповідає Марія Семенченко, мама Сані.

Сама ж Саня Залужного називає просто - милим.

"Мені подобається, що він дуже милий і керує армією, щоб армія перемогла, коли росіяни підходили, то вона захищала", - каже дівчинка.

Найприємнішим здивуванням для Сані та її родини стало те, що вже за кілька годин на світлину відреагував сам головнокомандувач ЗСУ.

"Саме в цих малечах і є наше майбутнє. Вони щиро вірять у нас і в нашу перемогу. Ми робимо свою роботу саме заради вас", - відреагував Залужний.

Ми знімали Саню, коли вони з мамою на початку березня їхали зі столиці, де стояли російські війська.

"Насправді дуже тяжко покидати Київ. Рідне місто. Це, напевно, як рідна людина. Просто… дуже хочеться повернутися якнайшвидше", - додала Марія.

Тоді, в березні, Саня на запитання, що робитиме, коли повернеться після війни до Києва, відповідала: "Буду тусити".

Тепер - за майже пів року на чужині - бажання змінились. Дитина хоче обіймати тата.

Мама Сані каже, мала не забуває рідний дім і постійно ставить дуже неочікувані запитання.

"Саня повсякчас перепитує, яка година в Україні, що роблять бабусі-дідусі, яка там наразі погода, а чи не бомблять Київ, а чи росіяни не забрали мої іграшки, а чи діти в безпеці, а чи гинуть воїни", - додала Марія.

А ще Саня малює доволі тривожні картинки і часто повторює, що українці все витримають. Дівчинка дуже радіє, що вдома її помітили і вона стала знаменитою.

Головнокомандувач ЗСУ став новим кумиром українських дітей

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