Дівчинку в стані клінічної смерті жінка винесла просто до під'їзду: моторошні подробиці загибелі немовляти в Запоріжжі

Дівчинку в стані клінічної смерті жінка винесла просто до під'їзду: моторошні подробиці загибелі немовляти в Запоріжжі

У поліції підозрюють - дитина могла померти від виснаження.

В Запоріжжі загинула 4-місячна дитина. Сусіди кажуть – матір жодного разу не виносила немовля на вулицю, а з помешкання щодня лунав дитячий плач. Того дня мати залишила дівчинку на родича-співмешканця і зникла до вечора. Саме він і повідомив "швидкій", що дитина не дихає. Правоохоронці кажуть – квартира, де мешкала родина, більше схожа на звалище. Серед непотребу не було навіть дитячого ліжка.

Про те, чи можна було запобігти трагедії - 18 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, виклик про немовля, яке втратило свідомість, до "швидкої" надійшов увечері. На адресу рушили одразу дві бригади реаніматологів. До квартири їх так і не пустили. Натомість 4-місячну дитину медикам просто до під'їзду винесла невідома жінка.

"Бригада не випитували в жінки, хто вона. Вони зустріли її на вулиці, вона віддала її (дитину - Ред.) бригаді. Бригада зосереджена була саме на проведення реанімації дитині і не було часу спілкуватись з жінкою, тому що вона зникла", - розповіла завідувачка відділу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Наталія Дорошева.

Дівчинка вже була у стані клінічної смерті, попри це медики ще більш ніж півгодини проводили реанімацію . Коли зрозуміли, що марно, – викликали правоохоронців.

Свідки, які разом із поліцією увійшли в помешкання, були просто ошелешені. Зізнаються, про те, матір з немовлям можуть жити у таких умовах, важко було й подумати.

Мамі померлого немовляти - 29. Це була її третя дитина. Раніше жінка притягалась до відповідальності за збут наркотиків. Її співмешканець – через аналогічну статтю за ґратами. У квартирі з мамою і малям жив його родич. Саме на нього того дня жінка і лишила дитину.

У соцслужбі кажуть, старші діти жінки живуть окремо, у родичів. Після народження третьої дитини вона повідомила у поліклініці, що їде у село до батьків, але там так і не з'явилася. На дзвінки не відповідала і соцслужби її просто не могли розшукати.

"До нас ніхто не звернувся. Дуже прикро, що сусіди, які стовідсотково чули, що там є дитячий плач, те що дитина занедбана, бачили, який спосіб життя веде дана родина – не повідомляли навіть "102" або службу у справах дітей", - зазначає керівниця служби у справах дітей м. Запоріжжя Наталія Сиворакша.

Сусіди натомість присягаються – повідомляли. І про компанії наркозалежних у під'їзді, і про дитину, яка буквально захлиналася від крику.

В запорізькій квартирі-смітнику загинула 4-місячна дитина

Все це нині перевірятимуть правоохоронці. В поліції відкрили кримінальне провадження через смерть немовля. Тут підозрюють - дитина могла померти від виснаження.

"Дівчинка перебцвала в повних антисанітарних умовах, з ознаками неналежного харчування та недотримання елементарних гігієнічних норм", - зазначають правоохоронці.

Поки поліція шукає матір немовля. Після того, як жінка передала дитину медикам, вона зникла. Зараз про її місцезнаходження нічого не відомо. Якщо її провину у смерті дитини доведуть - їй загрожує до 5 років за ґратами.

Нагадаємо:

У Черкаській області жінку звинуватили у тому, що через її дії померла її 4-місячна дитина. Горе-матір засуджено до 2 років 6 місяців обмеження волі.

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