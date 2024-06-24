Дівчинку вбили, склали тіло у валізу і залили бетоном: що відомо про моторошне вбивство 10-річної дитини

Це вбивство жахнуло навіть поліцейських! Мати заявила про зникнення доньки до поліції, ті декілька діб шукали дитину в надії побачити живою. Але пізніше стало відомо, що з дівчинкою жорстоко розправилися й закатали тіло у бетон. Та шокував країну ще один моторошний момент, який саме – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Резонансне вбивство!

Все сталося у Кривому Розі. За даними правоохоронців, 20 червня близько 14:00 дівчинка вийшла з дому й відтоді її ніхто не бачив. Про зникнення заявила мати й разом з поліцейськими робила вигляд, що шукає дочку. Та пізніше з’ясувалося, що мати добре знала, куди поділася дитина й просто намагалася заплутати слідство. 22 червня 10-річну Дарину Шевченко знайшли мертвою, її тіло закатали у бетон. Коли ж правоохоронці опитали свідків, зрозуміли, що з даними, які надає матір – щось не сходиться, й насправді дитину вже тиждень як ніхто не бачив.

"Поліцейські розкрили цей цинічний та жорстокий злочин попри те, що жінка намагалась заплутати слідство. Мати дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася. Для пошуків зниклої була розгорнута пошукова операція, орієнтований весь особовий склад поліції. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали родичів, сусідів та можливих свідків, оглянули місцевість за допомогою дрону. Орієнтування з прикметами зниклої було розміщене на зупинках громадського транспорту, магазинах, у парках та в людних місцях. На жаль, жоден з цих заходів не дав успішного результату – дівчинку розшукати не вдалося. Паралельно поліцейські ювенальної превенції встановили та опитали знайомих та всіх, з ким дитина спілкувалася. Як виявилося, ніхто з них не бачив та не розмовляв з нею після 15 червня", – розповіли у поліції.

Що не так із показами матері?

Виявилося, що дитина вже тиждень як мертва, а до вбивства ймовірно причетна її ж мати. Та, за версією слідства, не просто вбила свою дочку, а й ретельно намагалася приховати свій злочин, знахідка жахнула навіть правоохоронців.

"У результаті з’ясування всіх обставин події, поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства дитини причетна її мати. 15 червня під час сварки вона жорстоко вбила власну доньку. Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки. Криміналісти та слідчі провели огляд місця події, вилучили всю необхідну слідову інформацію та речові докази. Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи", – розповіли у поліції.

Дитина намагалася накласти на себе руки!

Жінку вже затримали та оголосили підозру. Журналісти видання "Свої Кривий Ріг", з’ясували, що в доньки з матір’ю були конфлікти й раніше дитина намагалася вже накласти на себе руки.

"З особистих джерел нам відомо, що у квітні дівчинка намагалася накласти на себе руки, наковтавшись пігулок, потрапила до лікарні. На початку червня дівчинку виписали з ПНД. До її фейкового зникнення лишалося близько двох тижнів", – розповіли журналісти місцевого видання.

Як мати "замітала" сліди злочину і що її видало?

Втім, мати до останнього робила вигляд, що не причетна. Про злочин жінка зізналася лише після проходження поліграфа. За її словами, під час нападу агресії вона штовхнула доньку, та впала і вдарилася скронею. За інформацією видання "Свої", видала матір й історія її браузера. Вона шукала в Інтернеті сорти цементу та що зробити, аби він якомога швидше застиг. Крім того, пошукова історія браузера жінки видала такі запити: як прибрати трупний сморід, який цемент обрати, історію Аміни Менго, отруйні гриби та ліки.

10-річна Даринка була не єдиною дитиною у сім’ї, загалом у родини було троє дітей. Дарина була середньою, мала старшу сестру і молодшого брата. Яка доля тепер чекає на дітей і чи є рідні, які зможуть про них попіклуватися – наразі невідомо. Їхній 40-річній матері вже вручили підозру, на неї чекає в’язниця. Якщо провину буде доведено, є шанси, що вона сяде пожиттєво.

"40-річну жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. 23 червня їй повідомили про підозру за скоєння умисного вбивства малолітньої дитини згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення", – кажуть у поліції.

Куди дивилися соцслужби?

Крім цього, виникає питання й куди дивилися соціальні служби, після того як 10-річна дитина потрапила до лікарні через спробу самогубства?

Нагадаємо, що на початку березня Україну облетіла інша історія вбивства 11-річної Марійки з Дніпра, там посадити можуть теж не лише вбивцю, а й батьків. Як з’ясувалося, дитина ще 28 січня поїхала до подруги, а вже пізніше припинила виходити на зв’язок, матір дівчинки звернулася до поліції аж за два дні. 31 січня дитину знайшли мертвою. Знайшлися і свідки, які бачили Марійку напередодні, кажуть, вона розмовляла з дорослим чоловіком.

Жахливе вбивство дитини у Дніпрі! До чого тут мати?

Дитину виявили в канаві з тілесними ушкодженнями. Підозрюваний у вбивстві 23-річний хлопець, він визнав свою провину, показав місце вбивства та знаряддя. За даними слідства, ввечері 29 січня він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, посварився з дитиною, і під час конфлікту завдав численних ударів ножем у різні частини тіла дівчинки, від яких вона і померла. Після цього вбивця холоднокровно перетягнув її тіло в канаву та втік, навіть не намагаючись врятувати

Тим часом, усі, хто знав 11-річну Марійку, кажуть, у неї непроста доля, мама не дивилася за дитиною, тож вона часто просила їсти в інших.

Матері загрожує покарання!

Тому тоді правоохоронці взялися і за батьків, проти матері дівчинки відкрили кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України за невиконання батьківських обов'язків.

Команда TSN.ua висловлює щирі співчуття всім рідним і близьким дівчинки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дівчинку вбили, склали тіло у валізу і залили бетоном! Вбивця — рідна мати?! Моторошне зізнання!

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